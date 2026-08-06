Светлозара Лазарова става шеф на дирекция „Програмно съдържание“ в БНТ

Светлозара Лазарова поема длъжността директор на дирекция „Програмно съдържание" в Българската национална телевизия. Тя ще ръководи развитието на културните, социалните, развлекателните и образователните предавания в програмите на обществената телевизия – в политематичния канал БНТ 1, канала за образование и култура БНТ 2 и специализирания канал за българите в чужбина БНТ 4. Това съобщиха от пресцентъра на Българската национална телевизия.

„За БНТ това е поредният важен избор по пътя на затвърждаване на високата обществена оценка. Убедена съм, че Светлозара Лазарова притежава необходимите професионални качества, визия и енергия, за да развие програмната политика на БНТ в унисон с обществената мисия на медията," каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Светлозара Лазарова допълни: „Вярвам, че БНТ има потенциала да придобие още по-съвременен облик и да превърне обществената си мисия в разпознаваемо и интересно съдържание. Връщам се отново там, откъдето започнах. Вярвам, че ще вложа натрупания в различни национални медии телевизионен опит, развивайки програмното съдържание на Българската национална телевизия, според концепцията на г-жа Милотинова, одобрена от СЕМ."

Светлозара Лазарова е журналист с 15-годишен опит като продуцент и редактор в различни телевизионни формати в националните медии. Носител е на награди за разследвания по социални теми.

Завършва специалност „Българска филология" в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Занимава се с журналистика от 19-годишна възраст. В продължение на 5 години работи в БНТ. В новинарския екип на БНТ 2 реализира редица разследвания по социалнозначими теми. По-късно е и сценарист в предаванията „Денят отблизо с Мария" и „100% Будни" по БНТ 1. Там създава и авторските поредици „Големите български откриватели", „Чужденците" и „Новите субкултури".

Адаптира за българския ефир различни чуждестранни предавания и е сценарист на праймтайм формати и в частни медии, била е част от международни снимачки екипи в различни точки на света, снимала е и авторска поредица в над 10 държави. Има опит и в създаването на онлайн формати и подкасти. Носител е на наградите „Златно сърце 2025" за работата си по социалнозначими репортажи и отличието на Съюза на българските журналисти за „Най-добър млад журналист".

Светлозара Лазарова е и съосновател на социалния проект „Игрите на 90-те", който цели да изкара децата от дигиталния свят, да запази живи реалните игри и да съхрани историята зад тях в различни краища на страната.