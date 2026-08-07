Предлагат стимули за обединяване на ВиК дружествата в областни асоциации

Проектът предвижда пет групи стимули

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага въвеждането на стимули, които да насърчат ВиК дружествата да се включват във водни асоциации. Проектът на наредбата беше обсъден на заседание на регулатора в четвъртък и е част от водната реформа, изисквана от Европейската комисия, за да може България да получи задържаните около 200 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на промените е водните оператори да се консолидират в рамките на определените 28 обособени територии на областен принцип. Според концепцията окрупняването на дружествата ще доведе до по-добро качество на ВиК услугите и до намаляване на разходите на операторите.

Проектът предвижда пет групи стимули, които ще бъдат достъпни както за дружествата, които вече участват във водни асоциации, така и за тези, които тепърва започват процес на консолидация.

Операторите ще могат да кандидатстват за един или повече стимули, като предоставянето им ще зависи от изпълнението на обективни критерии и доказани икономически, технически и социални ползи.

Сред предвидените мерки е възможността разходите, свързани с консолидацията, да бъдат признавани в цените на ВиК услугите. Тези разходи ще могат да се разсрочват за период до три години.

Предвижда се още бизнес плановете на дружествата, които са в процес на обединяване, да бъдат разглеждани с предимство, както и да могат да имат по-дълъг срок на валидност в сравнение с плановете на останалите оператори. За дружествата, които вече са част от водни асоциации, КЕВР ще се произнася по искания за изменения на бизнес плановете им приоритетно и в срок до 60 дни.

Регулаторът ще следи и как консолидацията влияе върху качеството и ефективността на предоставяните услуги.

Допълнителен стимул е предвиден за периода на самото обединяване – през това време КЕВР няма да отчита дали операторът е подобрил ефективността на дейността си. Ако дружеството не изпълни целите, заложени в одобрения му бизнес план по време на консолидацията, това няма да води до намаляване на цените или на признатите му приходи.

Новите правила предвиждат и че когато отчетените инвестиции в новоприсъединената територия надхвърлят планираните за периода на консолидация, тези допълнителни инвестиции ще бъдат признавани в цените на услугите през следващите регулаторни периоди.

Според КЕВР консолидацията на ВиК сектора ще допринесе за неговата дългосрочна стабилност, ще подобри качеството на услугите за потребителите и ще осигури икономически обосновани и социално поносими цени.

Предложените стимули са получили подкрепа от държавния „Български ВиК холдинг", който притежава голяма част от водните оператори и участва в смесените ВиК дружества заедно с общините.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски е подчертал значението на наредбата за изпълнението на ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е потвърдил намерението на регулатора да приеме нормативния акт в предвидените срокове.

В следващите 14 дни участниците в общественото обсъждане и всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища по проекта, като КЕВР ще даде мотивиран отговор на всяко от тях.

Окончателното решение по наредбата ще бъде взето на закрито заседание на регулатора, насрочено за 24 август.