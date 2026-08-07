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Добавената стойност на МСП в Китай нараства с 5,8% през първото полугодие

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай съобщи на 7 август, че през първата половина на годината малките и средните предприятия (МСП) са запазили стабилно развитие, като основните икономически показатели продължават да отчитат устойчив ръст.

Добавената стойност на индустриалните МСП над определен размер е нараснала с 5,8% на годишна база. За същия период приходите са се увеличили със 7,7% – най-високото равнище от 2023 г. насам. Общата печалба е нараснала с 16,9%, което е най-добрият резултат за първото полугодие от 2022 г. насам.

По данни на министерството през юни индексът на износа на МСП е достигнал 52,8%, оставайки в зоната на растеж за 27 пореден месец. Това показва допълнителното повишаване на тяхната международна конкурентоспособност.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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