Набраните средства от първични публични предлагания в Хонконг се увеличават със 154% през първите 7 месеца

Хонконгската стокова борса (HKEX) заяви в четвъртък, че средствата, набрани чрез първични публични предлагания през първите седем месеца на 2026 г., са били 328,2 милиарда хонконгски долара (около 41,8 милиарда щатски долара). Това е със 154% повече от същия период на миналата година.

Данните показват, че HKEX е регистрирала 104 нови листвания през първите шест месеца на 2026 г., което е увеличение от 96% на годишна база. Средният дневен оборот през юли е бил 307,2 милиарда хонконгски долара - 17% повече на годишна база. Средният дневен оборот за първите седем месеца се е увеличил с 18% до 286,8 милиарда хонконгски долара.

До края на юли HKEX е имала 2763 листвани компании с обща пазарна капитализация от около 46,8 трилиона хонконгски долара.