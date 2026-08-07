Левът изчезва от етикети, от 9 август цените ще са само в евро

Промяната не означава ново превалутиране, промяна на цените или на официалния валутен курс

От 9 август 2026 г. приключва едногодишният период, през който търговците бяха задължени да обозначават цените едновременно в евро и в левове. От тази дата официалните продажни и платими цени на стоките и услугите трябва да бъдат обявявани в евро – валутата, която е единствено законно платежно средство в България от началото на 2026 г.

Промяната не означава ново превалутиране, промяна на цените или на официалния валутен курс. Отпада единствено задължението до всяка цена в евро да бъде посочвана и левовата ѝ равностойност.

По информация на Българската народна банка (БНБ) задължителното двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г. Това означава, че 8 август е последният ден, в който етикетите, ценоразписите, тарифите и другите търговски съобщения трябва задължително да съдържат цените и в двете валути.

От 9 август цените се обявяват официално в евро. Търговците могат по свое желание да продължат да изписват и левовата равностойност, но само като допълнителна информация за клиентите.

Магазини, ресторанти, банки и други доставчици на услуги могат да запазят левовата равностойност върху етикети, менюта, тарифи или ценоразписи, ако смятат, че това ще улесни потребителите.

В тези случаи обаче цената в левове няма да бъде официалната продажна цена. Единствената цена, която потребителят дължи и която трябва ясно да бъде обявена, е тази в евро.

Затова през преходния период е възможно различни търговски обекти да прилагат различни практики – някои ще премахнат левовите стойности веднага, а други ще ги запазят временно с информационна цел.

По време на периода на двойно обозначаване общата сума във фискалния или системния бон трябваше да бъде изписвана както в евро, така и в левове, заедно с официалния валутен курс.

От 1 януари 2026 г. всички плащания се регистрират и отчитат в евро и центове. След 9 август отпада и задължението крайната сума на касовата бележка да бъде посочвана допълнително в левове.

Новите правила не се отнасят само до хартиените етикети в магазините. След 9 август официалните продажни цени в менюта, интернет магазини, каталози, ценоразписи и други търговски съобщения следва да бъдат обявявани в евро.

По време на едногодишния период на двойно обозначаване това изискване важеше и за рекламни материали с конкретни цени, както и за тарифите на банки и други финансови институции. След 9 август и тези дружества вече не са длъжни да посочват таксите и комисионите си едновременно в евро и в левове.

Краят на двойното обозначаване също така не променя официалния курс, по който левът беше заменен с еврото. Той остава 1 евро = 1,95583 лева.

По този курс бяха автоматично и безплатно превалутирани левовите средства по банковите сметки на 1 януари 2026 г. Същият курс се прилага и при обмяната на останалите левови банкноти и монети. Хората, които все още се ориентират по-лесно в левове, могат сами да изчисляват левовата равностойност, като умножат сумата в евро по 1,95583.

Важно е да се прави разлика между математическата левова равностойност и официалната продажна цена. След 9 август официална е сумата в евро.

Потребителите могат да следят крайната цена в евро и да сравняват стойностите между различните търговски обекти. При съмнение за заблуждаващо представяне на цена, несъответствие между етикета и касовата бележка или друга нелоялна практика може да бъде подаден сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Краят на двойното обозначаване няма отношение към обмяната на останалите левови банкноти и монети. БНБ обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без краен срок.

Търговските банки и определени пощенски клонове също извършват обмяна до 31 декември 2026 г., като условията и евентуалните такси след първите шест месеца зависят от предвидените в закона правила и тарифите на съответната институция.