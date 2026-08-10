САЩ разреши използването на роботакси без волан, педали и шофьорска седалка

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Американските власти предоставиха първото търговско изключение за пътнически роботаксита, които нямат волан, педали или традиционна шофьорска седалка.

Компанията Zoox вече може да произвежда и да пуска в експлотация до 2500 от тези автономни таксита за всеки 12-месечен период, но движението им все още ще бъде ограничено от специални условия, местни разрешителни и засилен регулаторен надзор.

За разлика от класически автомобили, които са оборудвани с камери, компютри и сензори, това превозно средство никога не е било предназначено да има класически шофьор.

Каросерията е симетрична, така че предната и задната част изглеждат почти идентични. Превозното средство може да се движи в двете посоки без класическото завиване, което би трябвало да улесни маневрирането и спирането по градските улици.

Интериорът разполага с четири седалки, разположени на два реда. Пътниците са обърнати един към друг, подобно на влаково купе.

Роботаксито няма волан, педал на газта, педал на спирачката или други органи за управление, които биха позволили на пътника да поеме контрол.

Максималната скорост на превозното средство е около 121 км/ч.

За да разпознава други коли, пешеходци, велосипедисти и препятствия, роботаксито използва комбинация от камери, радар, лидар, микрофони и инфрачервени камери.

Данните от тези системи се обработват постоянно, така че таксито да може да определи позицията си, да предвиди поведението на другите участници и да избере траектория на движение.

Инфрачервените камери помагат за идентифициране на хора и животни при условия на слаба светлина. Системата има и резервни функции за управление и спиране, така че да може да реагира, ако възникне проблем с основната система.