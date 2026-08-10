Автосервизи в Италия: Масово разреждат горивото с вода!

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Италианските автосервизи съобщават за необичайно увеличение на повредите през последните месеци, които според тях са причинени от гориво, разредено с вода.

Според италианската агенция Adnkronos, автомонтьори от Рим твърдят, че никога не са регистрирали толкова много случаи на повреди на двигатели от замърсен бензин и дизел.

"Не помним подобно нещо. През последните шест месеца имахме такива подобни случаи, отколкото през предишните 50 години работа", казва един от механиците.

Италианските власти вече разследват евентуални нередности във веригата за доставки. През юли финансовата полиция и митническата администрация конфискуваха над 23 милиона литра дизелово гориво в склад в провинция Ливорно, което не отговаря на необходимите стандарти поради прекомерно съдържание на вода.

Президентът на асоциацията за защита на потребителите "Кодаконс" - Джанлука Ди Ашенцо, предупреди, че продажбата на такова гориво може да представлява престъпление и призова за засилен контрол през летния сезон, когато пътният трафик е най-интензивен.

Експерти съветват шофьорите да пазят касовата си бележка от бензиностанцията и, ако е възможно, проба от горивото от резервоара, ако подозират за лошо качество, това което на налели. Въз основа на това те могат да поискат обезщетение от бензиностанцията и петролната компания, а ако искът бъде отхвърлен, могат да заведат делото в съда.