Audi, BMW и Mercedes се опасяват за заводите си в Унгария заради нивото на Дунав

Сушата и рекордно ниските нива на река Дунав изправиха пред сериозна криза германските гиганти Audi, BMW и Mercedes-Benz, които фабрики в Унгария. Трите компании изразиха безпокойство, че пресъхването на Дунав може да парализира техните логистични вериги и заводи.

Проблемът засяга пряко фабриката на Audi в Гьор, завода на Mercedes-Benz в Кечкемет, както и новото високотехнологично предприятие на BMW в Дебрецен, което разчита на регионалната инфраструктура. При липса на достатъчно дълбочина за товарните кораби, доставките на стомана и други компоненти вече закъсняват, което заплашва да спре производствените линии.

BMW официално потвърди, че намалява потреблението на енергия в своя завод с 15%. Това решение е взето след намаляването на мощностите унгарската АЕЦ "Пакш", която изпитва проблеми с охлаждането заради рекордно ниския дебит на Дунав. Към момента фабриката в Дебрецен работи на две смени, като през деня разчита на собствен фотоволтаичен парк, но компанията предупреждава за възможни закъснения в производството на новия електрически модел iX3.