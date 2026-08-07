Ким Чен Ун е натрупал 22 млрд. долара от войната в Украйна

Основен източник на средствата е военното сътрудничество с Русия

Освен оръжия, Пхенян е изпратил и хиляди военнослужещи в подкрепа на руските сили

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разполага с повече финансови ресурси, отколкото във всеки друг момент от 15-годишното си управление. Причината е рязкото увеличаване на приходите на Пхенян след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., показва анализ на Bloomberg Economics.

Според оценките Северна Корея е получила около 22 млрд. долара чуждестранни приходи в периода 2022–2025 г. Основен източник на средствата е военното сътрудничество с Русия, включително доставките на боеприпаси и военна техника за войната в Украйна.

„Северна Корея е в по-силна позиция, отколкото когато и да било през последните 35 години", коментира специалистът по корейски въпроси Андрей Ланков. По думите му приходите от продажбата на оръжия за Москва са като „печалба от лотария", а възстановената подкрепа от Китай действа като сигурна финансова опора за режима.

След началото на войната Русия се обърна към Пхенян заради големите му запаси от съветски тип артилерийски боеприпаси. Според украинското разузнаване до края на 2025 г.

Северна Корея е осигурявала до половината от нуждите на руската армия от 122- и 152-милиметрови снаряди.

Освен оръжия, Пхенян е изпратил и хиляди военнослужещи в подкрепа на руските сили. Според оценки става дума за между 16 000 и 22 000 севернокорейски войници, като страната е получила финансови компенсации за тяхното участие.

Военното партньорство с Москва се превърна в един от ключовите икономически ресурси за режима на Ким Чен Ун. Паралелно с това Китай постепенно засили отношенията си с Пхенян, особено на фона на сближаването между Москва и Пекин.

Икономиката на Северна Корея отчита растеж за трета поредна година, като според оценка на Южнокорейската централна банка през 2025 г. увеличението е около 3,5%. Въпреки международните санкции в страната се наблюдават признаци на икономическа активност – разширяване на търговията, строителство на нови жилища и развитие на ограничени дигитални услуги. Нарастващите приходи обаче не са насочени само към икономиката.

Голяма част от средствата се влагат в развитието на ядрената програма и военния потенциал на страната

През последните години Северна Корея представи най-големите си военни кораби досега и продължи да усъвършенства балистичните си ракети.

Според анализатори това създава нови рискове за международната сигурност, тъй като Пхенян вече може да се превърне не само в доставчик на оръжия за Русия, но и в потенциален износител на военни технологии към други държави.

Към това се добавя и дейността на севернокорейски хакерски групи, които според експерти са сред водещите източници на глобални кражби на криптовалути. Получените средства допълнително подпомагат режима и заобикалянето на международните санкции.

В резултат на новите финансови възможности Северна Корея се чувства по-малко зависима от дипломатически преговори със САЩ и Южна Корея. Според експерти Пхенян е показал способност да се адаптира към ограниченията и да използва международните конфликти, за да укрепва собствената си позиция.