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Огнище на шарка по овцете откриха в Кюстендил

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Овце СНИМКА: Pixabay

В Кюстендил е констатиран случай на шарка по овцете, съобщи на брифинг областният управител Атанас Гергинов. Стадото от 22 животни е унищожено.

Вчера земеделски стопанин е подал сигнал в Областната дирекция по безопасност на храните, че едно от животните в стадото му проявява признаци на заболяване. Взети са проби от животното и изследването е потвърдило, че то е болно, посочи Гергинов. Той допълни, че след заседание на епизоотичната комисия ще бъде решено какви мерки и действия да бъдат предприети, пише БТА.

Овце СНИМКА: Pixabay

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