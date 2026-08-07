Огнище на шарка по овцете откриха в Кюстендил

В Кюстендил е констатиран случай на шарка по овцете, съобщи на брифинг областният управител Атанас Гергинов. Стадото от 22 животни е унищожено.

Вчера земеделски стопанин е подал сигнал в Областната дирекция по безопасност на храните, че едно от животните в стадото му проявява признаци на заболяване. Взети са проби от животното и изследването е потвърдило, че то е болно, посочи Гергинов. Той допълни, че след заседание на епизоотичната комисия ще бъде решено какви мерки и действия да бъдат предприети, пише БТА.