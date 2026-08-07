"Алстом": Произведохме първите 12 електрически влака за България, 10 от тях вече са доставени

Френската компания "Алстом" съобщи, че първите 12 електрически влака Coradia Stream за България са готови в завода им в Бауцен, Германия, след като успешно са преминали процедурите по приемане от възложителя (министерството на транспорта - б.а.). Това написаха от фирмата в linkedin. Поясняват, че това е важна стъпка в изпълнението на проекта за доставка на 35 нови електрически междуградски влака Coradia Stream за страната.

Французите подписаха и се наеха да произведат 12 от 35 мотрисни влака на 25 април 2025 г., което е твърде кратък срок. Тъй като финансирането им е по плана за възстановяване е повече от важно да се спази срокът, който е 31 август. От "Алстом" почти през цялото време мълчаха и не даваха информация ще успеят ли за този кратък срок.

За останалите 23 влака ще се търси финансиране от други източници, споменаваше се Социалният план за климата, но в първото интервю за "24 часа" министърът на транспорта Георги Пеев, заяви, че за тях все още не са осигурени пари.

От "Алстом" съобщават, че десет от произведените влакове вече се намират в депото им в България. Оттам продължават изпитанията им по националната железопътна мрежа в подготовка за предстоящото начало на пътническата експлоатация.

Френската компания оценява, че това е постижение, коментират, че е резултат от силната ангажираност и професионализъм на всички екипи, работили по проекта. "Благодарение на отличната координация, експертиза и отдаденост, успяхме да достигнем този ключов етап по пътя към предоставянето на по-модерен, устойчив и комфортен железопътен транспорт за българските пътници", пишат от фирмата.

Подписаният през април 2025 г. договор включва доставката на общо 35 електрически влака Coradia Stream и 15 години услуги по поддръжка.