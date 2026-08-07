Вашингтон затяга търговския натиск върху Китай с ново мито

Съединените щати въвеждат минимални вносни цени и 15-процентно мито върху продукти, произведени от полисилиций – силно пречистена форма на силиций, която е ключова суровина за производството на полупроводници и соларни панели. Основната част от световното производство на полисилиций е съсредоточена в Китай, съобщи Ройтерс.

Новите търговски ограничения бяха обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп чрез неговите законови правомощия и ще влязат в сила на 4 декември, съобщи Белият дом. Според администрацията целта е да се укрепят американските вериги за доставки на чипове и соларни технологии, които са от стратегическо значение в конкуренцията с Пекин в областта на изкуствения интелект, енергетиката и националната сигурност.

В указа се посочва, че мерките ще подпомогнат икономическата жизнеспособност на производството на полисилиций и неговите производни в САЩ, което е необходимо за изпълнението на икономическите и националните изисквания за сигурност на страната, пише БТА.

Полисилицият е основна суровина както за производството на полупроводници, така и за соларната индустрия. От него се изработват силициеви пластини, които впоследствие се превръщат в соларни клетки и се сглобяват в панели за соларни проекти.

Американските производители на соларни технологии от години обвиняват китайските си конкуренти, че продават панели на цени под пазарните, получават несправедливи държавни субсидии и преместват производството си в трети държави, за да избегнат американските мита.

Според документа на Белия дом са определени следните минимални вносни цени: 21 долара за килограм полисилиций, 100 долара за килограм полисилициеви блокове и пластини, 0,22 долара за ват за соларни клетки и 0,38 долара за ват за соларни модули (панели).

В САЩ функционират две фабрики за полисилиций. Едната е заводът на Hemlock Semiconductor в щата Мичиган – съвместно предприятие на Corning и японската Shin-Etsu Handotai. Другата се намира в щата Тенеси и се управлява от германската компания Wacker Chemie.

От Corning заявиха, че решението насърчава продължаването на инвестициите в производствения капацитет в САЩ и подкрепя дългосрочната конкурентоспособност на страната. От Wacker Chemie съобщиха, че анализират мерките, за да оценят напълно тяхното въздействие.

Компанията отбеляза също, че оценява продължаващия ангажимент на американската администрация по този въпрос, като подчерта значението му за устойчивостта на веригите за доставки на полупроводници, инфраструктурата за високопроизводителни изчисления и по-широките интереси на САЩ в областта на отбраната и сигурността.

Производството на полупроводници в САЩ е свързано и със соларната индустрия, тъй като по-високото търсене на полисилиций от сектора на слънчевата енергия подпомага производството на материала, необходим за чиповете. По данни на Асоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA) секторът на полупроводниците формира 2,4% от световното търсене на полисилиций.

Американското производство на соларни технологии се разшири след въвеждането на данъчни стимули от Конгреса през 2022 г. Въпреки това значителна част от растежа е концентрирана в сглобяването на панели, което оставя производителите зависими от вносни пластини и клетки – сегменти, чието производство изисква дългосрочни инвестиции.

Компании като T1 Energy, First Solar и Qcells – американското подразделение на южнокорейската Hanwha Solutions – приветстваха решението на Тръмп. Главният изпълнителен директор на T1 Energy Дан Барсело го определи като „решителна победа за модерното американско производство и инвестициите в местни енергийни вериги за доставки". Освен завода си за соларни панели в Тексас, компанията инвестира 510 млн. долара в предприятие за производство на соларни клетки.

Министерството на търговията ще създаде програма за стимулиране на компании, които инвестират в заводи за производство на полисилиций и негови производни.

Адвокатът по търговско право Тим Брайтбил от кантората Wiley Rein, който е водил редица дела срещу китайски производители на соларни технологии, предупреди, че отлагането на прилагането на мерките до 4 декември може да предизвика рязко увеличаване на вноса през следващите месеци.

Компаниите, които купуват соларни панели, посочиха, че забавянето е необходимо, за да могат да адаптират договорите си за доставки към очакваните по-високи цени.

Планът на администрацията за комбиниране на система с минимални вносни цени и мита беше съобщен за първи път именно от агенцията.