Bugatti Destrier: Цена над 10 милиона долара и максимална скорост от 380 км/ч

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Новото Bugatti Destrier е създадено в един-единствен екземпляр за частен колекционер, а цената му стартира от над 10 милиона долара, като при пълна персонализация може да премине границата от 20 милиона.

Хиперавтомобилът е изграден върху карбоновата архитектура на пистовия модел Bolide, но с изцяло нов дизайн на каросерията, вдъхновен от класическото Type 57SC Atlantic. Моделът е с височина от едва един метър, което го прави най-ниското Bugatti в историята на марката.

Задвижването се осигурява от 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, който развива мощност от 1600 конски сили.

Хиперколата развива максимална скорост от 380 км/ч, а ускорението от място до 100 км/ч е 2,2 секунди.

Интериорът е изцяло променен спрямо пистовата версия, като залага на луксозни материали като кафява кожа, набук и фини медни детайли.