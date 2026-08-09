Само политиците се вълнуват от дефицита и дълга – хората ще харчат без страх

Онлайн търговията, покупките на дрехи и обувки отбелязват бум

През юли - точно в месеца, в който политическият живот у нас се въртеше основно около дебатите за рекордния дефицит и дълг в бюджета, потребителското доверие отбеляза ръст от 2,9 пункта. Увеличението е с 1,1 пункта в градовете, но сред жителите на селата е дори със 7,7 пункта, което означава, че липсата на над 7 млрд. евро в държавните финанси не е впечатлило особено хората.

Това е първият ръст на потребителското доверие в България от известно време - за последен път такова нещо имаше през последното тримесечие на 2025 г. и оттогава показателят непрекъснато спада.

Според оценките на потребителите има известна положителна промяна в развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, а очакванията за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни в сравнение с предходното наблюдение през април.

В сравнение с април намалява и песимизмът относно финансовото състояние на домакинствата. Българинът на практика смята, че макар потребителските цени да продължават да се покачват, това вече става с доста по-умерени темпове, което ще се задържи и през следващата една година.

Единственото негативно нещо в очакванията е, че безработицата в близко бъдеще ще е малко по-висока в сравнение със сега.

Естествено, че този позитивизъм кара хората да смятат, че могат да си позволят покупки и на по-дълготрайни стоки - коли, къщи, мебели, правене на ремонти и други такива.

От данните за оборотите на търговците през юни, които НСИ също публикува в петък, излиза, че българинът вече е отворил кесията. Търговският оборот на годишна база се е увеличил със 7,1% според календарно изгладени данни. Това означава, че статистиката е премахнала по служебен път от сметките инфлацията за същия период и е коригирала почивните дни и уикендите, следователно 7,1% е реалният ръст на потреблението за тази една година.

Най-голям ръст бележат две групи - онлайн търговията се увеличила с 26,4% за една година, а облеклата и обувките - с 22,5%. Продажбите на нехранителни стоки се увеличават с 9,9% за една година, на фармацевтика и козметика с 4,7%, на храни - с 4,1%, а на горива - с 3,1%.

Драстичният ръст на продажбите онлайн и на мода всъщност са свързани, тъй като през интернет хората пазаруват предимно облекла, обувки и аксесоари. В същото време на месечна база през юни покупката на дрехи и обувки бележи спад, което е естествено - през май покрай абитуриентските балове има бум на такива продажби, докато през юни настройката вече е по-скоро към преминаване към летните намаления и пазарът е в застой.

Данните за търговията показват, че България е на трето място в ЕС по годишен ръст на продажбите след Люксембург и Швеция и че този ръст е приблизително 6 пъти по-голям от средноевропейския, който за същия месец е 1,2%.