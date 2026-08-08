Левчето изчезва и от етикета на щанда, но пощи и банки ще го обменят до Коледа

Три от големите вериги махат двойните цени

От неделя се слага край на етикетите с двойни цени – в левове и в евро. Изискването за двойно етикетиране е до 9 август 2026 г. според Закона за въвеждане на еврото, който беше определил едногодишен срок за това.

Краят обаче е условен, защото на практика

търговците не са задължени да махат двойните етикети

По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност с информационна цел. В такъв случай трябва недвусмислено да е видно, че сумата в евро е единствената продажна, а в левове има само справочен характер. Двете цени трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение.

Ако ще сравняваме цени - превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс от 1,95583 лева. Сумите в евро се закръглят до втория знак след десетичната запетая. То обаче не трябва да ощетява потребителите.

Реално законът за еврото не предвижда специален преходен период за премахване на двойните цени в менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали и те могат да продължат да се използват.

На касовите бележки трябва да пише сума само в евро

От Комисията за финансов надзор също припомнят, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро.

Двойното обозначаване на цените беше временна мярка, имаща за цел да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците.

Част от търговските вериги вече обявиха, че ще сменят етикетите си. “Билла България” още от понеделник, 10 август, ще има цени само в евро. А МЕТРО още от 9 август.

От “Лидл България” казаха, че са си дали почти една седмица за прехода към ценови табели само в евро. Промяната ще започне във вторник, 11 август от обектите по Черноморието, в сряда това ще бъде направено в софийските магазини на веригата, а през следващите два дни табелите ще се подменят и в останалите обекти. Още от 9 август крайната сума в касовия бон ще е само в евро, от 13 август това ще важи и за печатните брошури, а от 17 август левовете ще изчезнат и от дигиталните канали - от сайта и от мобилното приложение за пазаруване Lidl plus.

Потребителите ще продължат да бъдат защитени

срещу неправилно превалутиране и нелоялни търговски практики. С последните изменения на Закона за защита на потребителите се удължи друг срок – този, в който търговците са длъжни да докажат, че вдигането на цените е заради обективни причини. Такива са повишени разходи за производство, доставка, съхранение или нормативни промени. Това изискване ще важи още една година – до 9 август 2027 г.

Глобите за нарушение се вдигнаха двойно - от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществена санкция от 10 000 до 100 000 евро за юридически лица. Отговорен орган е Комисията за защита на потребителите, а сигнали могат да се подават и до НАП.

От началото на въвеждането на еврото в страната са издадени 1550 акта и около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро, по данни на Националната агенция за приходите.

С промените в закона се удължи и изискването търговците да предоставят данни за цените си всеки ден на интернет страниците си, както и на КЗП, но това вече важи само за най-големите, с оборот над 25 млн. евро.

Левове и монети продължават да бъдат обменяни. В търговските банки - до 31 декември 2026 г., като някои запазват услугата безплатна, докато други въведоха такси.

За суми в брой над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка,

за да бъде гарантирана необходимата наличност.

БНБ ще обменя левове в евро без такса, без ограничение на сумата и без краен срок. При обмяна в “Български пощи” за суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро, от 3000,01 лв. до 6000 лв. – 8,80 евро, а от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

Към края на юни в евро са обменени 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от парите в обращение кам началото на 2026 г. Евробанкнотите и монетите в обращение са на обща стойност 8,8 млрд.