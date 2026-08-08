Българите сменят телефоните си на 3 г., избират по-скъпи на изплащане

Българите сменят мобилния се телефон по-рядко от повечето европейци. Почти 2/3 от потребителите у нас купуват нов на 3 години, докато в ЕС под половината от абонатите го задържат толкова време.

Но когато дойде време за нов, все повече купувачи у нас поглеждат към по-висок клас, показват изследвания на телекомите, лизингови и финансови компании. Възможността цената да бъде разделена на 24 месечни вноски прави разликата между базовия и по-добрия модел по-малко видима. Лизингът, по-дългата употреба, 5G, по-добра камера и повече памет насочват купувачите към по-скъпи устройства.

Официална статистика за това колко дават хората за нов телефон няма, но различни изследвания показват, че най-често се купуват устройства за 330-350 евро. Но не са малко и хората, които дават доста повече. Например Apple, който държи около 14% от пазара у нас, предлага най-евтиния си модел за близо 590 евро, а най-скъпият стига и до над 2400 евро. Според данни на телекомите Samsung държи над 30% от пазара. Сред другите продавани марки са Xiaomi, Honor, Huaw Motorola, Realme, TCL и други.

Резултатите показват, че телефонът все по-рядко се възприема като вещ, която непременно трябва да бъде сменена с появата на следващия модел. Ако устройството работи, батерията все още издържа и получава необходимите софтуерни обновявания, много хора не намират причина да го подменят.

Най-честата причина за нов телефон е износената батерия. Всеки четвърти сменя устройството, защото новият модел предлага по-добри функции. Старият обаче рядко напуска веднага дома - почти половината българи пазят поне един неизползван апарат.

Безспорен победител сред телекомите няма

Разпределението на пазара показва, че не може да се посочи един безспорен победител сред телекомите.

Всеки от трите големи оператора води по различен показател. А1 има най-много абонати на мобилна гласова услуга - 35,9% от всички активни карти. Това се равнява приблизително на 2,84 млн. номера. Следва Vivacom с дял от 33,1%, или около 2,62 млн. карти. Yettel държи 31% от пазара, което прави приблизително 2,45 млн. абонати.

По приходи подреждането е друго. Най-голям дял от парите, които клиентите плащат за мобилна гласова услуга, получава Yettel - 38,6%. Vivacom е с 34,2%, а А1 - с 27,2%.

Това разминаване между броя на абонатите и приходите подсказва различия в клиентската структура, плановете и средното потребление. Операторът с най-много активни номера невинаги е този, който получава най-висок приход от всеки от тях.

Най-видимото движение през последните години е при Vivacom. Между 2021 и 2025 г. компанията увеличава дела си по брой абонати с 3,4 процентни пункта, а по приходи - с 8,9 пункта. А1 запазва най-много клиенти, а Yettel остава първи по приходи от мобилен глас.

При мобилния интернет картината отново е различна. Vivacom има най-голям брой абонати - 36,3% от пазара. А1 е с 33,9%, а Yettel - с 29,8%. По приходи от мобилен интернет обаче А1 е далеч напред с дял от 42,1%. Следват Yettel с 29,3% и Vivacom с 28,7%. Така операторът, който е втори по брой интернет абонати, получава най-голямата част от приходите в този сегмент.

