Най-добре разбираме колко много неща правят смартфоните, когато ги забравим у дома

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Вече е фотоапарат, банка, билет, навигация, ключ и личен асистент

Когато батерията на смартфона падне или го забравим вкъщи, разбираме колко много неща може да прави. Почти 90% от хората използват интернет през него, провеждат видеоразговори, преглеждат социални мрежи, изпращат имейли. Над половината пазаруват онлайн, а 22,5% използват изкуствен интелект. Евростат отчита, че девет от всеки десет интернет потребители в ЕС влизат в мрежата през мобилно устройство.

Едно от първите устройства, които смартфонът почти измести от всекидневието, е компактният фотоапарат. Телефонът невинаги прави по-добра снимка от професионалната камера. Но с него кадърът се заснема, обработва, архивира и изпраща за секунди.

Камерата вече не служи само за снимки

Тя сканира документи, чете QR кодове, разпознава текст, превежда, заснема касови бележки и помага при видеоконференция. Изкуственият интелект все по-често премахва нежелани обекти от снимката, подобрява светлината или намира кадър сред хиляди други.

Мобилното банкиране също набра скорост, през смартфона могат да се проверяват сметки, да се нареждат преводи, да се плащат данъци и задължения, да се управляват кредити, спестявания и инвестиции. При плащане в магазин замества банковата карта. В дигиталния портфейл могат да се съхраняват още карти за лоялност, билети за събития, бордни карти и транспортни документи.

Смартфонът замени картата, следи трафика, предлага обществен транспорт, намира свободен хотел, ресторант, зарядна станция или банкомат. Показва къде е паркирана колата и позволява маршрутът да бъде споделен с друг.

При пътуване телефонът е едновременно навигация, преводач, валутен калкулатор, пътеводител и папка с резервациите. В него са бордната карта, хотелският ваучер, застраховката и адресът, който иначе никой не би запомнил.

Смартфонът може да бъде и ключ

Дигиталните портфейли позволяват съхраняване на ключове за определени автомобили и хотели, но функцията работи само с конкретни модели устройства, автомобили и партньори.

Електронната поща беше първата служебна функция, която се премести на телефона. След нея дойдоха календарът, видеосрещите, фирмените чатове, документите и електронният подпис. През смартфона може да бъде одобрена фактура, редактиран файл, подписан договор или проведена среща.

В него са и телевизията, радиото и библиотеката, четат се новини и книги, слуша се музика, подкасти, гледат се филми. За кратко чакане той е телевизор и игрова конзола. При свързване към голям екран или безжични слушалки границата между телефона и останалата домашна техника почти изчезва.

С него може още да се създава видео, музика, текст и графика. Съдържание, за което преди бяха необходими камера, компютър и специализиран софтуер, вече може да бъде подготвено и публикувано от едно място.

Телефонът брои крачки, отчита движение и събира информация от смартчасовници,

гривни, кантари и медицински сензори. В него могат да се пазят данни за пулс, сън, тренировки и прием на лекарства. Показва измервания на кръвна захар, налягане или други показатели.

През смартфона могат да се управляват осветлението, отоплението, климатикът, камерите и роботът прахосмукачка. Той показва кой звъни на входната врата и дали прозорецът е отворен. При електрическите автомобили следи зареждането и позволява предварително да се включат отоплението или охлаждането. При някои модели отключва и стартира колата.

Следващата голяма функция засяга самоличността. Смартфонът все още не е пълноценен заместител на личната карта, но ЕК предвижда до края на 2026 г. всяка държава от ЕС да осигури поне един европейски портфейл за цифрова самоличност. Чрез него трябва да е възможно доказване на самоличност, съхраняване на документи, публични и частни услуги, подписване на документи.

А изкуственият интелект добавя нов слой върху всички функции. Телефонът вече може да преведе разговор, да обобщи документ, да подреди бележки, да предложи отговор на писмо или да намери снимка по описание. Така постепенно се превръща от устройство, което изпълнява команда, в помощник, който предлага действие.

Но колкото повече решения му се поверяват, толкова по-важни стават защитата на личните данни и проверката на резултатите.