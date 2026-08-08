Правителството на Тръмп инвестира 3 млрд. долара в стратегически природни суровини

Правителството на Доналд Тръмп ще инвестира 3 милиарда долара в добива на редица стратегически природни суровини и в проекти за съхранение на енергия с намерението да се засили американското производство и да се укрепят националната сигурност и отбранителната промишленост, предаде Ройтерс.

„Връщаме си полагащото се на Америка място като суперсила по отношение на природните ресурси", каза Тръмп пред над 200 ръководители на минни компании, преподаватели, инвеститори и политици на кръгла маса в Държавния департамент на САЩ, посветена на подкрепата за американската промишленост. Според държавния глава не ѝ е било обръщано достатъчно внимание от страна на администрацията във Вашингтон през последните години.

По време на речта си той обяви редица инвестиции, включително условен заем от 1,4 милиарда долара от Службата за стратегически капитал към Министерството на отбраната на САЩ за компанията "Сила нанотехнолъджис" (Sila Nanotechnologies), която произвежда части за литиево-йонни батерии.

Същата служба отпуска условен заем от 400 милиона долара на компанията за добив на скандий "Сънрайз енерджи металс" (Sunrise Energy Metals) и условен заем от 150 милиона долара на разработчика на редкоземни магнити "Найрън магнетикс" (Niron Magnetics).

"Стратегическите природни суровини са суровините на американската сила, които захранват всичко - от съвременни оръжия до автомобили, и ние искаме тези основни суровини да се добиват, обработват и използват в производството точно тук, в САЩ“, каза Тръмп. На кръглата маса присъства държавният секретар Марко Рубио, пише БТА.

Белият дом се нуждае от стратегически природни суровини, за да попълни запасите си от оръжия - на изчерпване заради конфликта с Иран, и да намали зависимостта на САЩ от китайските снабдителни вериги, посочва Ройтерс.