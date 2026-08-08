КМГ: Китайският външнотърговски бум разкрива нови възможности

Данни, публикувани от китайските власти на 7 август, показват, че през първите седем месеца на годината общият обем на вноса и износа на стоки на Китай е достигнал 30,13 трилиона юана, което е ръст от 17,3% на годишна база, съобщи Китайската медийна група. Износът се е увеличил с 14%, а вносът с 22%. Особено силно се е представил износът на високотехнологични продукти, който през юли е нараснал с над 50% и е допринесъл за близо 60% от увеличението на общия износ.

На фона на засилващия се протекционизъм и забавянето на световната търговия международни медии определят резултатите като по-добри от очакваното и подчертават устойчивостта на китайската външна търговия, особено в авангардни области като изкуствения интелект.

Китай се стреми не само да бъде „световната фабрика", но и все по-активно да се превръща в „световен пазар". През първите седем месеца вносът е нараснал с 8 процентни пункта по-бързо от износа. Разширяването на вноса на качествени стоки и услуги подкрепя модернизацията на китайската индустрия и потреблението, като същевременно създава повече поръчки, работни места и възможности за търговските партньори.

Китай вече прилага политика на нулеви мита спрямо 63 държави, а обемът на вноса му се нарежда на второ място в света за 17-а поредна година. От началото на годината в Беларус, Германия, Великобритания, Тайланд и други страни се провеждат специални инициативи за представяне на чуждестранни продукти на китайския пазар.

В същото време стабилното производство и снабдяване от Китай допринасят за устойчивостта на глобалните вериги за доставки. През първите седем месеца търговията на Китай с над 180 държави и региона е нараснала. Вносът и износът с АСЕАН и Африка са се увеличили с близо 20%, а търговията със САЩ бележи ръст за четвърти пореден месец.