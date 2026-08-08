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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23354910 www.24chasa.bg

КМГ: Учени откриха материя, подобна на тъкан, в сърцевината на кристал

КМГ

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Изследователи от Китай, Израел, Италия и Нидерландия са открили досега неизвестна преплетена структура, която се образува естествено в сърцевината на кристал, съобщи Еврейският университет в Йерусалим, цитиран от Китайската медийна група.

В своето проучване, публикувано в списанието „Nature's Light: Science & Applications", изследователите разкриха нов начин, по който материята може да се самоорганизира, като показаха как сложни структури могат да възникват естествено в твърди материали.

Изследователите наблюдаваха триизмерна мрежа от миниатюрни компоненти, които се преплитат един над друг и един под друг в рамките на специален вид кристал, създавайки мотив, подобен на тъкан.

Те установиха също, че части от преплетената структура могат да бъдат модифицирани с фокусиран лазерен лъч и възстановени в нови мотиви чрез нагряване и охлаждане.

Според изследователите това откритие може да допринесе за развитието на нови материали и технологии, тъй като те смятат, че подобни структури може да съществуват и в други системи, включително квантови материали и свръхпроводници.

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