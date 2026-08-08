НАП следи два фестивала в Бургаско с над 20 екипа

Два фестивала в Бургаска област са поставени под засилено наблюдение от Националната агенция за приходите. Над 20 екипа ще следят продажбите и отчетените обороти през всички фестивални дни, съобщи говорителят на Териториалната дирекция на НАП Христо Узунов, цитиран от БТА.

Преди началото на единия фестивал е направена пълна инвентаризация на получените стоки. След края му продадените количества ще бъдат сравнени с отчетените обороти. Проверките са насочени към спазването на данъчното и осигурителното законодателство и няма да възпрепятстват провеждането на проявите, уточни Узунов.

От началото на лятната контролна кампания в края на юни в Бургаско са извършени над 1200 проверки и са установени близо 500 нарушения. Делът им надхвърля 40 процента. По цялото Черноморие проверките са повече от 2200, а нарушенията – около 700.

Под активно наблюдение са поставени 25 обекта, от които 20 са в Бургаска област. Всеки установен случай се анализира за риск от укриване на данъци, а при необходимост се пристъпва и към цялостна ревизия.

Лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон. Сред най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствия при отчитането на оборотите.