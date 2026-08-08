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Шестима души прекараха 100 дни в изолация за бъдещи космически мисии

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Експериментът е част от подготовката за бъдещи космически мисии до Луната. Снимка: Pixabay

Екип от шестима мъже и жени от шест държави приключи вчера 100-дневно изследване на изолацията в ограничено пространство с изкуствено осветление, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Експериментът е част от подготовката за бъдещи космически мисии до Луната, Марс и отвъд.

Участниците в изследването SOLIS100 напуснаха симулационното съоръжение на Германския аерокосмически център (DLR) в Кьолн и се върнаха към ежедневието си след финалната фаза на възстановяване.

Проучването е проведено по поръчка на Европейската космическа агенция (ESA). Целта му е да бъдат изследвани ефектите на продължителните мисии при екстремни условия върху здравето и работоспособността.

Участниците от Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Португалия прекараха повече от три месеца без достъп до слънчева светлина и откъснати от външния свят. Те разполагаха с ограничени ресурси, включително нетрайни храни, и нямаха личен контакт със семействата и приятелите си.

Всекидневната им програма включваше научна работа, събиране на медицински данни, физически упражнения и поддръжка на станцията. Връзката с поддържащия екип се осъществяваше предимно чрез интерком.

Според директора на отдела на DLR Анке Пагелс-Керп подобни изследвания са от съществено значение за подготовката на астронавтите за психическите и физическите предизвикателства при бъдещи мисии до Луната и Марс.

Експериментът е част от подготовката за бъдещи космически мисии до Луната. Снимка: Pixabay

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