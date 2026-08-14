Собствениците на Hyundai и Kia са най-податливи към китайските марки

Китайските производители на автомобили печелят все повече пазарен дял в Германия, като привличат купувачи от европейски, японски и корейски марки. Оказва се, че собствениците на Hyundai и Kia са сред най-склонните да сменят колите си с китайски, показват нови данни за автомобилната индустрия.

Китайските марки са представлявали 3,8% от регистрациите на нови автомобили в Германия през първата половина на 2026 г., в сравнение с 2,2% през 2025 г..

Според проучване, проведено от Deutsche Automobil Treuhand (DAT), водещата германска компания за проучване на автомобилния пазар, почти половината от корейските собственици на автомобили биха обмислили закупуването на китайски автомобил при следващата си покупка, докато един на всеки петима казва, че определено би го направил.

Собствениците на японски марки също проявяват нарастващ интерес. Почти една трета от тях са отворени за закупуване на китайска марка. Делът на японските собственици на автомобили, които считат китайски автомобил за категоричен вариант, обаче е значително по-нисък, около 12 процента.

Собствениците на немски марки са значително по-скептични - само около един на всеки четирима шофьори на германски коли може да си представи преминаване към китайска, докато над 30 процента са изключили напълно подобна възможност.

Според Мартин Вайс, ръководител на отдела за оценка на превозни средства в DAT, готовността на собствениците на Hyundai и Kia да обмислят китайски марки не е изненада. Корейските марки вече са преминали през същата пазарна еволюция, през която преминават китайските производители днес, смята Вайс.

"Корейските марки отдавна се възприемат като предлагащи добро съотношение цена-качество. Те трябваше да се утвърдят редом със силни японски и немски конкуренти. В резултат на това клиентите им като цяло са по-склонни да опитат нещо ново, стига цената да е добра", казва специалистът.

Hyundai и Kia обаче казват, че не са притеснени от нарастващия потребителски интерес към китайските марки.