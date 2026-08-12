Един на всеки трима германци в момента купува електрически автомобил

Германският пазар на нови автомобили през юли изпрати ясен сигнал как много бързо могат да се променят продажбите. От 268 068 новорегистрирани леки автомобила, 78 609 са били изцяло електрически. Това представлява пазарен дял от 29,3%, което означава, че почти всяка трета нова кола на най-големия автомобилен пазар в Европа вече няма бензинов или дизелов двигател.

Ръстът е дори по-впечатляващ от миналата година. Продажбите на електрически автомобили скочиха с 61,7%, докато общият пазар нарасна само с 1,2%. Plug-in хибридите също са силни, с 30 609 регистрации и дял от 11,4%. Регистрирани са общо 105 284 хибрида от всякакъв вид, което е 39,3% от пазара и прави хибридите най-продаваното задвижване. Ако сумирате всички електрически автомобили и хибриди, цели 68,6% от новите автомобили в Германия имат някаква форма на електрифицирано задвижване.

Бензиновите автомобили заемат само 18,9% от пазара, като регистрациите са намалели с цели 29,7%. Дизелите са паднали с по-малко - с 21,8%, но сега държат само 11,8% от пазара. Средните емисии на CO2 от новите автомобили са намалени с 15,1% до 91,2 г/км.

Като цяло германският пазар расте умерено. През юли са регистрирани 1,2% повече автомобили отколкото година по-рано, докато през първите седем месеца ръстът е бил 5,1%. Регистрациите на частни автомобили са се увеличили с осем процента, достигайки дял от 36,8%, докато регистрациите на бизнес автомобили са намалели с 2,4%.