9,4 млн. куб. м газ на ден минават през станциите "Кардам" и "Негру вода", до които се взриви дронът

Те се пренасят към Румъния в посока Молдова и Украйна

Ако той я беше уцелил, би саботирал газа за Украйна

9,4 млн. куб. м природен газ на ден се транспортират в момента по Трансбалканския газопровод от юг - Гърция и Турция, към Румъния, а оттам възможностите са към Молдова и Украйна, а компресорната станция "Кардам" е от ключово значение. Това коментираха за "24 часа" отлично информирани източници.

Сегашният технически капацитет на този газопровод към Румъния е към 14,8 млн. куб. м, показват данни на медията, с източник "Булгартрансгаз". През 2025 г. са транспортирани средно по 10,7 млн. куб. м, което е натовареност над 70%, за година, и прави 3,9 млрд. куб. м. Данните показват, че този газопровод се ползва от търговците на газ, ръстът в сравнение с предишната година е с над 75%.

Ако въпросният дрон бе уцелил компресорната станция при Кардам или румънската при Негру вода, и нанесъл щети, то е щяло да бъде прекъсната една от изходните точки на газопреносната мрежа на България, тази към Румъния, Молдова и Украйна.

Компресорната станция "Кардам" е ключова за преноса на газ между България и Румъния през точката Кардам–Негру Вода. Най-просто казано, тя повишава налягането на газа, за да може той да се движи ефективно по газопровода. Тя е оборудвана с компресорни агрегати, които повишават налягането на газа, компенсират загубите на налягане по трасето, позволяват транспортиране на големи количества газ на големи разстояния.

Дронът нахлу в 8,10 часа тази сутрин в българското въздушно пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния.

"Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния - 200 метра от мястото на взрива. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам. На 1000 м от нашата компресорна станция на "Трансбалканския газопровод", посочи премиерът Румен Радев. "Няма поражения по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Взети са мерки, отцепен е районът", съобщи още той.

Припомняме, че "Трансбалканският газопровод" беше основната инфраструктурна газова мрежа, по която се доставяше руски природен газ към Турция, Гърция и Северна Македония, тогава само Македония. Газът се транспортираше през Украйна към Румъния и България към балканските страни. Капацитетът му беше към 17 млрд. куб. м на година, като основният поток - към 13 млрд., бяха към Турция и по-скоро България осигуряваше горивото на Истанбул. Този пренос спира след като беше построен "Турски поток" през 2020 г., а постепенни и поетапно потокът се обръщаше.

Сега този газопровод е част от Вертикалния газов коридор, който България усилено изгражда. Както "24 часа" е писал, на изходната точка - Кардам - Негру вода, се предвижда капацитетът му почти да се удвои, от възможност да пренася сега към 5 млрд. куб. м да стане към 10 млрд. на година, или 27,5 млн. куб. м на ден. От "Булгартрансгаз" са коментирали за "24 часа", че увеличението е почти двойно.

И сега, и особено след удвояване на капацитета, той осигурява диверсификацията на източниците на газ. И е важна част от преговорите с турската компания "Боташ".

Взривилият се дрон в района на бившия ГКПП Кардам край границата с Румъния най-вероятно е украински. Това става ясно от съобщение на Министерството на отбраната.

"Първоначалният анализ на останките показва, че се касае за дрон-примамка "Майя", който се използва широко от украинските въоръжени сили", обявиха от институцията.