Пламен Абровски: Готвим данъчни стимули за земеделците в следващия бюджет

"Нашата амбиция е да създадем данъчни стимули за земеделците, защото чрез тях по-лесно е кооперирането и обединяването. В момента разработваме закон за коопериране. Ще представим набор от мерки пред финансовия министър, които да влязат в следващия бюджет". Това заяви земеделският министър Пламен Абровски пред БНТ.

"Трябва да е ясно на всички, че ние живеем в среда на пазарна икономика, където цените се определят от търсене и предлагане, от друга страна живеем в Европейския съюз, който също регулира пазара, а и продуктите мин. Ролята на правителството е да помага без да нарушава пазара. Затова ние се надяваме справедлива цена, която да помага без да нарушава пазара. Представете си, че вие отивате в магазина и виждате едни яйца за 3-4 евро, според справедливата цена те не могат да бъдат повече от 1 евро. В такъв случай ще се наложи някой да обясни на този производител, че той не може слага такава надценка", обясни Абровски.

Министерството на земеделието засили контрола по границите със Северна Македония, Сърбия и Турция. Министърът разкри, че при проверки впечатление правят цените на вносния продукт. Той даде пример с домати, внесени от Косово, които струват 30 евроцента за килограм.

"Оказа се, че никога в годините не е назад не е правена проверка, не е искана земеделска проверка", зави министърът по темата и добави, че производителите, които внасят на такава ниска цена, не ощетяват само своята икономика, но и българската.

"Какво казват производителите - купува се от друга държава, издава някаква фактура за изключително ниска цена, тази стока влиза у нас на изключително ниска цена. Това нещо се е случвало минимум 10 години назад. Когато попитах защо не се правят проверки, ми отговориха, че тук се навлиза в една сива зона, в която се допират земеделие, икономика и финанси", обясни Абровски.

"Има раздута администрация и множество невзети бройки, през които се ощетява бюджета. Амбицията на министерството е да направим една много сериозна реформа, защото има агенции с подобни и покриващи се функции, които могат да бъдат обединени", отговори министърът на въпрос раздута ли е администрацията във ведомството.