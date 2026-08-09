Салати, краставици и лук поскъпват тази седмица

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,21 на сто до 2,331 пункта спрямо 2,336 пункта седмица по-рано, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщи БТА.

Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

Най-много поскъпва зелената салата - с 16,35%, и се търгува по 0,74 евро за килограм. По-високи са също цените на краставиците - с 9,48 на сто до 1,27 евро за килограм, зрелия лук кромид – с 6,53 на сто до 0,62 евро за килограм, и картофите - с 2,94 на сто по 0,63 евро за килограм.

Най-много поевтинява зелето – с 9,56% до 0,53 евро за килограм. По-ниска е също стойността на доматите - със 7,06 на сто до 1,37 евро за килограм, морковите - с 5,24 на сто до 0,76 евро за килограм, и тиквичките - с 2,21 на сто до 0,62 евро за килограм. Отстъпват също цените на чушките, като зелените са с 4,48 на сто надолу и се търгуват по 1,11 евро за килограм, а червените – с 0,9 на сто до 1,77 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено лимоните, които са с 1,96 на сто нагоре до 2,18 евро за килограм. Най-много поевтиняват прасковите - с 10,71 на сто до 1,20 евро за килограм, след което са ябълките - с 3,28 на сто до 1,24 евро за килограм, и кайсиите - с 1,13 на сто до 1,23 евро за килограм.

Цената на кравето сирене скача с 0,06 на сто до 6,16 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ пада с 0,31 на сто до 9,13 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 5,76 на сто до 0,72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,77 на сто до 1,11 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,47 евро за брой, което е ръст с 3,38 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 3,09 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 3,75 на сто нагоре до 1,77 евро за килограм, на зрелия фасул - с 4,31 на сто до 2,13 евро за килограм, а на лещата - с 5,74 на сто до 2,10 евро за килограм. По-скъпи са също брашното тип 500 - с 3,4 на сто до 0,67 евро за килограм, и захарта - с 1,6 на сто до 0,89 евро за килограм. Отстъпва цената на олиото, която е с 1,36 на сто надолу до 1,74 евро за литър.