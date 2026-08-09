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Токът на борсата скача с над 50% в понеделник

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Цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се повишава с 51,6% за доставките в понеделник, 10 август.

Цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се повишава с 51,6% за доставките в понеделник, 10 август. Средната цена в сегмента „Ден напред" достига 135,33 евро за мегаватчас спрямо 89,26 евро за мегаватчас за днешния ден, показват данните на борсата, съобщи БТА.

Рязкото поскъпване е обичайно при преминаването от почивен към работен ден, когато потреблението на електроенергия традиционно се увеличава.

Важно е да се уточни, че посочената борсова цена не включва мрежовите услуги, акцизите и данъците.

Общото изтъргувано количество електроенергия за 10 август е 97 677,82 мегаватчаса, което е повече от 92 190,72 мегаватчаса, търгувани за днешния ден.

Въпреки сериозното дневно увеличение цената остава по-ниска спрямо последния работен ден от седмицата. На 7 август електроенергията на борсата се е търгувала средно за 156,47 евро за мегаватчас. Така цената за понеделник е с 13,5% под нивото от петък.

Данните са за търговията на едро на електроенергия и не представляват крайната цена, която плащат домакинствата и бизнесът.

Цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се повишава с 51,6% за доставките в понеделник, 10 август.

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