Доматът поскъпна двойно за 6 години, има по 1 евро, но има и за 4 (Графики)

Цената му се променя допълнително и заради това дали го търсим за консерви, или за салата

Един домат може да струва под 1 евро, а друг - три пъти повече. Разликата вече не е само в сорта или вкуса, а и в това откъде е дошъл, къде се продава и дали е предназначен за салата, или за буркана. По пазарите в страната

цените на доматите това лято са в изключително

широки граници, като за предпочитаните розови сортове като “Розова магия” и “Биволско сърце” потребителят ще трябва да заплати поне 3-4 евро за килограм.

Ако погледнем назад, поскъпването се вижда ясно. Доматът, който през август 2020 г. се е търгувал средно по 1,71 лв. за килограм, това лято вече достига 2,99 лв., или 1,53 евро (Виж инфографиката.)

Тоест излиза, че за шест години цената на оранжерийния домат се е увеличила с близо 75%, или почти два пъти, показват данните на Министерството на земеделието, обработени по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Именно затова потребителите си задават и логичния въпрос: “Защо цената на домата е толкова висока, и то в разгара на сезона?”.

За този период върху производствените разходи се натрупаха пандемията, войната в Украйна, а сега и в Близкия изток, скъпите горива и енергия, по-високите цени на торовете и логистиката - разходи, които постепенно се прехвърлиха по цялата верига от производителя до щанда. Но сегашният пазар показва и нещо друго - че от домат до домат има много разлики.

Даже огромни. На централния кооперативен пазар във Велико Търново “Розова магия” се предлага за около 2,80-3 евро за килограм, докато доматите “Ръгби” и консервните сортове са между 1,20 и 2 евро. В магазин големите розови домати стигат 2,99 евро, а червените домати от Турция се продават за около 1,69 евро.

Проверка на “24 часа” показа, че в града има богато предлагане на български домати от утвърдени зеленчукопроизводителни райони като Джулюница, Поликраище, Караисен и Драганово. На по-оборотните маси килограм от предпочитания сорт “Розова магия” не пада под 3 евро. Но на по-отдалечените сергии към изходите на пазара градинари предлагат собствена продукция от същия сорт и за 2 евро.

Най-евтини са консервните домати - около 1,20

Пенсионерите обаче често се насочват именно към тях, като на пазара дори се чуват недоволни коментари, че цената на доматите вече се възприема почти като “1 към 1” евро-лев.

В местна търговска верига цената на салатните домати е приблизително същата. Едрите домати “Идеал” от лясковското село Добри дял са само с цент по-евтини от “Розова магия”. Конкурират ги турски червени домати за около 1,60 евро за килограм. В Монтана все още се намират вкусни български домати, отгледани в близките села Долно Белотинци, Ерден и Николово. Средната цена е около 1,53 евро за килограм.

Хит на общинския пазар са големите розови домати, произведени в местността Рупите, свързвана с пророчицата Ванга. Те се продават за 2,50-3 евро за килограм.

В хипермаркетите цените са още по-разнообразни. Консервните домати могат да се намерят за 0,99 евро, селските са около 2,69 евро, розовите - 1,29 евро, а български домати в разфасовка от 125 грама достигат 1,39 евро. Последното е направо като бутиков продукт.

Във Враца разликите също са големи. Розовите домати се продават между 1,20 и 1,70 евро, а на места стигат и 2 евро за килограм. Червените са между 1,10 и 1,60 евро, а най-често срещаната цена за “Рома” е около 1,20 евро.

В магазините по-често се срещат домати от Северна Македония, Румъния или Гърция. Българските са по-редки, а често и по-скъпи. На кооперативния пазар във Враца обаче много търговци от региона продават собствена продукция и цената обикновено не надхвърля 1 евро за килограм. На пазара в Мездра родни производители предлагат домати дори за 0,80-0,90 евро. Купуването на големи количества обаче не е препоръчително, защото доматите - освен ако не се консервират, трудно се съхраняват в домашни условия (виж повече в инфографиката).

В Кърджали диапазонът е от 0,80 до 3 евро за килограм. Най-скъпи са “Розова магия” и “Биволско сърце”, докато издължените домати, използвани най-вече за консервиране, могат да се намерят за под 1 евро. В магазините за плодове и зеленчуци цените са по-високи и там скъпите стигат до 4 евро.

Нова тенденция са продажбите през социалните мрежи

Местни производители публикуват оферти в групи за Кърджали, представят продукцията като “домашна” и я доставят директно на адрес. Цените обаче обикновено са малко по-високи от тези на пазарските сергии.

Според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов цените при доматите се задържат основно заради търсенето на по-качествените сортове.

Има и евтини червени кръгли домати, които се предлагат за около 50-55 евроцента, но масово се купуват не за директна консумация, а за консервиране. Така най-евтиният домат и предпочитаният за салата продукт всъщност обслужват два различни пазара.

Иванов посочва и голямата разлика между цените на едро и дребно. В зависимост от мястото, на което се продава, един и същ вид домат може да достигне много различни нива -

в центъра на София цените са значително по-високи,

докато в супермаркетите могат да се намерят предложения около 2 лв.

При останалите зеленчуци картината това лято е по-различна. Основни продукти като картофи, моркови и лук са под нивата от миналата година, а добрата година създава очаквания за по-добро насищане на пазара. Зеленият пипер също е поевтинял значително спрямо пролетта, когато високите цени са били свързани с липсата на достатъчно продукция в Турция и Гърция. При плодовете също като цяло се отчита спад на цените.

Проблемът при доматите обаче не е само в това колко струва продукцията на производителя.

Председателят на Националната браншова камара “Плодове и зеленчуци” Цветан Цеков обяснява, че високите цени за крайния потребител не се диктуват от фермерите, а са свързани с търговските вериги и посредниците. Затова настоява да бъде проследена цялата агрохранителна верига, така че да се вижда как се променя цената от производителя до щанда. Самият Цеков дава за пример случаи, при които обикновени домати се внасят на цена около 0,95-1,20 евро с ДДС, а на рафта достигат 3,50-5 евро.



И в Европа разликите са много големи

Разликите не са само между българските градове. И в други европейски държави цените са различни според сорта, произхода и начина на продажба.

В Словакия обикновените насипни домати krickove paradajky volne се предлагат за 1,59 евро за килограм до 12 август. В Португалия веригата Pingo Doce предлага кръгли Tomate Redondo 70/95 за 1,89 евро за килограм.

Във Франция пък Carrefour продава стандартни кръгли домати с калибър 57-67 мм в мрежа от 1 кг за 1,99 евро. Те са с произход Мароко, като цената може да се различава според магазина и начина на получаване.

В Чехия онлайн магазинът Atojepecka предлага кръгли домати първо качество за 49 крони вместо 69 за килограм. По курса на ЕЦБ от 5 август това е около 2,03 евро на промоция и 2,85 евро редовна цена. Офертата е посочена като валидна до 31 август. В Carrefour в Италия обикновените продълговати домати за сос са 2,18 евро за килограм, докато чери доматите са 3,96 евро, а цветният микс достига 6,63 евро. Така че и там сортът и видът на домата правят огромната разлика.

