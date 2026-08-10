Още преди да влязат в магазина, хората знаят какво ще купят и на каква цена

89% от българите търсят информация онлайн, преди да направят покупката си

Преди да стигнат до касата, българите вече са свършили голяма част от пазаруването. Проверили са цените, разгледали са предложенията на няколко магазина, потърсили са промоции и в много случаи предварително са решили откъде какво ще купят. Все по-рядко изборът започва пред рафта.

89% от потребителите у нас търсят информация онлайн, преди да направят покупка, показват данните от The State of Shopping 2026 на Shopfully. Само за година делът им е нараснал с 5 процентни пункта.

Променя се не само начинът, по който хората пазаруват, но и

моментът, в който вземат решението си

Преди посещението в магазина вече започва същинското състезание между търговците.

Особено видима е тази тенденция през лятото. Това традиционно са месеци на повече разходи - за почивка, пътуване, свободно време, ремонти, градината и различни сезонни покупки. С повече планирани разходи идва и по-внимателното отношение към бюджета. Проверява се и се сравнява повече. И много по-трудно е един клиент да бъде спечелен само с табела “промоция”.

Според данните за 2026 г. потребителят вече е по-информиран, но и по-избирателен. Знае ориентировъчно колко струва продуктът, още преди да го види на живо. В много случаи вече е проверил конкуренцията. А ако намалението не му изглежда достатъчно добро, може само с няколко клика в телефона да потърси друга оферта.

Това не означава, че физическите магазини са загубили значението си. Точно обратното. 53% от българите продължават да предпочитат пазаруването на място. При храните и напитките делът е почти абсолютен - 97%. Но все повече хора

използват интернет за проучване, а после правят самата покупка във физически обект.

Други започват от магазина, но проверяват през телефона дали същата стока не е по-евтина другаде. Трети сменят канала според продукта, времето, което имат, и удобството.

44% от българите вече пазаруват както онлайн, така и в магазини. Увеличението само за година е с 11 на сто, а България е сред европейските пазари с най-висок дял на потребители, които съчетават двата начина на пазаруване. Границата между онлайн и офлайн търговията постепенно се размива. За купувача няма особено значение откъде е получил информацията, а дали ще намери търсения продукт на добра цена и без излишно губене на време.

Показателен пример са покупките за дома и градината, защото често те са за по-големи суми, затова и предварителното сравнение е още по-важно. Близо две трети от българите разглеждат брошури и предложения на магазини за дома и градината. Напълно дигитално вече правят това 31% от потребителите. Други 34% използват едновременно електронни и хартиени брошури. Само на печатните издания разчитат 18%.

Телефонът дава нещо, което листовката не може - възможността за почти моментално сравнение на цената в единия магазин с тази в друг. Проверяват се наличности, размери, модели, срокове за доставка. При по-скъпите продукти разликата от десетки евро вече е достатъчна причина потребителят да се насочи към конкурент. Затова и сравнително малко са хората, които остават твърдо привързани към един магазин за ремонти и поддръжка.

49% от анкетираните имат между два и три предпочитани търговци и избират между тях според конкретните оферти и наличности.

Още по-показателни са други

37%, които изобщо нямат конкретен предпочитан магазин

За тях мястото на покупката се определя според продукта, цената и предложението в конкретния момент. Така магазинът, който днес печели клиента, утре може да го загуби. Не защото потребителят непременно е недоволен, а защото друг търговец е предложил по-добра цена, по-подходящ модел или просто е успял да покаже офертата си по-рано.

При 59% от потребителите поне три от последните пет посещения в магазини за дома и градината са били предизвикани от предварително видяна оферта или промоция. Тоест рекламата или брошурата не просто информира. В голяма част от случаите тя определя и къде ще отиде клиентът.

С други думи, рафтът вече не е първата точка на среща между стоката и купувача, а често е последната. Промоцията още работи, защото българският потребител продължава да следи внимателно цените. 54% казват, че промоциите оказват силно влияние върху решенията им за покупка. А 55% предпочитат продукти, които са намалени или предлагат най-голяма отстъпка.

Но хората са станали по-подозрителни към отстъпките, които изглеждат впечатляващо на етикета, но всъщност не предлагат особено голяма икономия. Затова все по-често се проверява каква е била цената другаде и дали аналогичен продукт не може да бъде намерен по-изгодно. Това е и една от причините ценовото сравнение да се превръща в част от самото пазаруване.

Но когато става дума за храни и напитки, българинът не поставя цената над всичко.

60% посочват качеството като един от водещите фактори

при избора. За сравнение, средното равнище за Европа е 48%. Оказва се, че желанието да се спести не означава непременно избор на най-евтиното. По-често се търси приемливо съчетание между цена, качество, надеждност и предишен опит с марката.

Любопитно противоречие показват данните за лоялността към търговските вериги. От една страна, 62% от българите обикновено пазаруват в едни и същи магазини. Хората познават подредбата, знаят какви стоки ще намерят, свикнали са с местоположението и услугата. От друга страна, почти същият дял са готови да нарушат този навик. 56% заявяват, че

биха сменили предпочитания си търговец заради по-добра промоция

или по-изгодна оферта. Още по-висок - 68%, е делът на хората, които биха посетили друга търговска верига, ако именно там могат да намерят любимите си марки.

Променят се и очакванията към рекламата -потребителите не я отхвърлят, повече от половината я намират за полезна, когато от нея получават конкретна информация. 55% от българите смятат рекламата за ценна, когато им помага да открият промоции, които иначе биха пропуснали. Подобно е отношението и към персонализираните предложения. 56% от хората ги оценяват положително, когато те улесняват планирането и им носят ясна практическа полза.

Срещу личните си данни потребителите очакват нещо насреща. 27% биха споделили информация за себе си, ако това им помага да спестяват чрез по-добри оферти и отстъпки. Други 26% биха го направили в замяна на по-подходящи и релевантни промоции. Прагматично става отношението и към технологиите. Изкуственият интелект също навлиза в пазаруването, но потребителите не изглеждат особено впечатлени само от факта, че дадена услуга използва AI, а

искат да върши работа

38% от българите казват, че биха намерили за полезен инструмент с изкуствен интелект, който сравнява цените на един и същ продукт при различни търговци. Ако технологията може за секунди да извърши проверка, която иначе би отнела десет или двайсет минути, потребителят вижда непосредствена полза от нея. В този смисъл AI не променя основната цел на купувача, а дава още един инструмент да стигне по-бързо до нея.

