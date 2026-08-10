Кафето по-скъпо, но българинът се привърза към по-високото качество (Графика)

Пакетите със зърна вече заемат място в магазините колкото и мляното

Рафтовете, на които е изложено кафето в големите супермаркети, напоследък претърпяват видима промяна. Само допреди 4-5 години на тях преобладаваше мляното кафе и все повече място започваха да заемат капсулите с готови дози, с които напитката се приготвя от специални машини.

Днес се наблюдава малко по-друга картина, особено в най-големите хипермаркети, но и в повечето от малките – пакетите с кафе на зърна започват да заемат все повече място за сметка на мляното кафе.

Дори разнообразието при тях е все по-голямо. Има най-различни смески между двата основни сорта – робуста и арабика, чиста арабика, сертифицирани биокафета, дори отделни серии от скъпи блендове, на които по принцип мястото им е в специализираните пекарни и магазини за кафе.

А мляното кафе в много от обектите на големите търговски вериги видимо отстъпва място и се ограничава до 5-6 от най-разпространените и преди това брандове.

Това, което се вижда с просто око,

се потвърждава и от пазарните проучвания

По данни на AC Nielsen, които са от края на миналата година, делът на мляното кафе в магазинната мрежа е 33,1%, но преди 15 години този дял е бил 52%, т.е. намалява значително оттогава.

Това става за сметка на две други категории – кафето на зърна, което от нищожните 4-5% преди 15 години в момента заема вече 14,5% дял от всички продажби. И капсулите, които заемат 11,5% от всички видове кафе, но при тях бурният ръст беше преди около 5-6 години, а напоследък нарастването е доста по-умерено.

Останалата част от пазара заемат разтворимите кафета, готовите напитки, които обикновено се продават от хладилните витрини, и различните видове смеси от рода на “3 в 1” (виж инфографиката).

Съвсем отделен е пазарът на кафе в заведенията, който не е изследван подробно, но заедно с който продажбите у нас през миналата година са били на обща стойност 242 млн. евро - с 22,3% повече в сравнение с предходната 2024 г., при положение че средният ръст на цената на кафето за същия период е 20%. С други думи, все пак има ръст на продажбите от 2,3%.

При това пак според данните на AC Nielsen скокът в цената през 2025 г. спрямо 2024 г.

е най-висок именно при кафето на зърна

- с 33,8%, при мляното кафе е 30,8%, за разтворимото кафе е 12,2%, а кафето в капсули е поскъпнало с около 4%.

За увеличението на кафето на зърна безспорно една от причините е, че масово в бита навлязоха домашните автоматични кафемашини с мелачка, които превърнаха пиенето на прясно смляно кафе от лукс в ежедневен стандарт за българина.

“Това е и нещото, което ние пропагандираме от много време и се радвам, че потребителската култура на българина като цяло се вдига. Смилането на кафето разрушава структурата му, а и фактът, че след това то се пакетира и престоява в този вид по складове и магазини, понижава качеството му”, коментира пред “24 часа” Георги Гагов, председател на “Кафе асоциация България”, която обединява десетки търговци на кафе и независими пекарни у нас.

Според него просто вносителите и на най-комерсиалните марки кафе на българския пазар са усетили спадащия интерес към мляното кафе и се пренасочват към кафето на зърна.

“Ако обърнете внимание, ще видите, че дори най-масовите и евтини на нашия пазар кафета заимстват вече редица белези на т.нар. спешълти сортове. Например почти вече няма анонимни селекции, започнаха и те да изписват данни, които позволяват проследяемост. Например страната на произход, на каква надморска височина е отглеждано кафето, в коя ферма и т.н. Преди това пишеха само срока на годност”, каза още Гагов.

Големите търговски вериги, които имат и свои собствени марки хранителни продукти, също напоследък започват да разнообразяват видовете кафе на зърна. Това личи и по многото промоции, към които обикновено се прибягва, когато ново изделие трябва да се наложи на пазара. При тези намаления на цената килограм кафе на зърна

може да слезе до 15 евро,

а за 100% арабика - до 24-25 евро.

Следващата крачка би била вероятно да се предлага и сурово кафе, т.е. зелените и все още неопечени зърна. Това обаче няма да е лесно по много причини. Не само че печенето на кафе е цяло изкуство, но си има особености, едната от които е, че трябва да мине определено време, преди опеченото кафе да се смели и консумира. За да се приготви във филтър машина, са нужни поне три денонощия след изпичането, а за еспресо – поне 7 дни.

Неслучайно пакетите с кафе на зърна по магазините имат вентил. Това е т.нар. дегазационна клапа. Веднага след изпичането си кафето отделя голямо количество въглероден двуокис, и то в продължение на седмици. Тази клапа позволява газът да излезе, за да не издуе пакета и той да се спука. Тя работи само в една посока - навън, и не позволява на свежия въздух да влиза в пакета и да окислява кафето. Иначе зърната бързо ще загубят аромата си и дори може да гранясат. Много хора в магазините душат именно тази клапа, защото това е единственото място в опаковката, край което може да се усети конкретният аромат.

Такива трансформации обаче българският пазар не претърпява за първи път. Например напоследък от магазините съвсем изчезна мляното кафе, което бе предназначено за варене в джезве, или както го наричат някои “турско кафе”.

По принцип в джезве може да се вари и мляно кафе, което е предназначено за еспресо машина или за кафеварка от типа “кубинска”. Но истинските ценители на турското кафе няма да постъпят така - те ще купят

специално кафе, което е смляно на фин прах,

наподобяващ пудра захар или брашно. Когато се вари, този прах пада на дъното и образува характерната гъста утайка на турското кафе.

За еспресо машина кафето се смила с консистенцията на пясък или готварска сол, за да пропуска горещата вода под налягане. Ако се залее с вода, за да се свари, това кафе остава да плува по повърхността и се получава водниста напитка без плътност.