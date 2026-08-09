Австрийската индустрия под натиск, 1 от 4 компании обмисля да изнесе част от бизнеса си

Австрийската индустрия е под все по-силен натиск заради високите разходи и засилващата се международна конкуренция, а една четвърт от предприятията вече обмислят да преместят част от дейността си в чужбина. Това показва актуално проучване на индустрията на Австрийската стопанска камара, цитирано от австрийското радио и телевизия.

Компаниите реагират основно с програми за икономии и повишаване на ефективността, докато бизнесът настоява за бързо намаляване на разходите за труд и енергия, съобщава БТА.

Въпреки проблемите Австрия продължава да има сериозни предимства като място за бизнес. Сред тях предприятията посочват сигурността на енергийните доставки, добрата инфраструктура и условията за научни изследвания. Тези предимства обаче все повече се компенсират от високите структурни разходи.

Най-сериозна е критиката към разходите за труд. От 270 анкетирани индустриални предприятия 94% смятат, че Австрия е по-неконкурентоспособна от основните си конкуренти по този показател, а 76% я определят като значително по-неблагоприятна. Особено негативни са оценките и за цените на енергията, както и за данъчното и осигурителното натоварване.

Международната конкуренция ще бъде силно или много силно предизвикателство за 80% от компаниите през следващите три до пет години.

Австрийският бизнес усеща натиска както от САЩ, така и от Китай. 52% от предприятията заявяват, че са засегнати поне в средна степен от промяната в търговската политика на САЩ и въвеждането на нови мита от април 2025 г.

Все по-сериозен е и натискът от китайските производители. 54% от австрийските компании съобщават за засилваща се конкуренция от Китай на основните им пазари.

Допълнително 43% усещат негативен ефект върху европейския пазар заради пренасочването на китайски стоки към ЕС. Част от китайските производители, засегнати от американските мита, насочват по-голяма част от продукцията си към Европа, което засилва конкуренцията за местните компании.

26% от австрийските предприятия вече са принудени да намалят цените или да свият печалбите си, за да запазят пазарните си позиции.

Натискът води и до промяна на бизнес стратегиите. 97% от индустриалните компании планират промени през следващите две години. Най-често това са мерки за намаляване на разходите и повишаване на ефективността – 82%, както и автоматизация и дигитализация – 61%.

Въпреки тези усилия една четвърт от предприятията обмислят през следващите 24 месеца да преместят в чужбина част от снабдяването, производството или продажбите си. Според Австрийската стопанска камара тенденцията показва необходимостта от бързи мерки за подобряване на конкурентоспособността на австрийската индустрия.