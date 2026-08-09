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Австрийската индустрия под натиск, 1 от 4 компании обмисля да изнесе част от бизнеса си

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Въпреки проблемите Австрия продължава да има сериозни предимства като място за бизнес. Снимка: Pixabay

Австрийската индустрия е под все по-силен натиск заради високите разходи и засилващата се международна конкуренция, а една четвърт от предприятията вече обмислят да преместят част от дейността си в чужбина. Това показва актуално проучване на индустрията на Австрийската стопанска камара, цитирано от австрийското радио и телевизия.

Компаниите реагират основно с програми за икономии и повишаване на ефективността, докато бизнесът настоява за бързо намаляване на разходите за труд и енергия, съобщава БТА.

Въпреки проблемите Австрия продължава да има сериозни предимства като място за бизнес. Сред тях предприятията посочват сигурността на енергийните доставки, добрата инфраструктура и условията за научни изследвания. Тези предимства обаче все повече се компенсират от високите структурни разходи.

Най-сериозна е критиката към разходите за труд. От 270 анкетирани индустриални предприятия 94% смятат, че Австрия е по-неконкурентоспособна от основните си конкуренти по този показател, а 76% я определят като значително по-неблагоприятна. Особено негативни са оценките и за цените на енергията, както и за данъчното и осигурителното натоварване.

Международната конкуренция ще бъде силно или много силно предизвикателство за 80% от компаниите през следващите три до пет години.

Австрийският бизнес усеща натиска както от САЩ, така и от Китай. 52% от предприятията заявяват, че са засегнати поне в средна степен от промяната в търговската политика на САЩ и въвеждането на нови мита от април 2025 г.

Все по-сериозен е и натискът от китайските производители. 54% от австрийските компании съобщават за засилваща се конкуренция от Китай на основните им пазари.

Допълнително 43% усещат негативен ефект върху европейския пазар заради пренасочването на китайски стоки към ЕС. Част от китайските производители, засегнати от американските мита, насочват по-голяма част от продукцията си към Европа, което засилва конкуренцията за местните компании.

26% от австрийските предприятия вече са принудени да намалят цените или да свият печалбите си, за да запазят пазарните си позиции.

Натискът води и до промяна на бизнес стратегиите. 97% от индустриалните компании планират промени през следващите две години. Най-често това са мерки за намаляване на разходите и повишаване на ефективността – 82%, както и автоматизация и дигитализация – 61%.

Въпреки тези усилия една четвърт от предприятията обмислят през следващите 24 месеца да преместят в чужбина част от снабдяването, производството или продажбите си. Според Австрийската стопанска камара тенденцията показва необходимостта от бързи мерки за подобряване на конкурентоспособността на австрийската индустрия.

Въпреки проблемите Австрия продължава да има сериозни предимства като място за бизнес. Снимка: Pixabay

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