Истински убийци на пътя! Гуми от сметища в Италия и Гърция се продават като "втора употреба" у нас (Графика)

За 7 месеца по пътищата са засечени 661 камиона с износени гуми и това не са всичките

661 камиона с износени и разкъсани гуми са засечени от началото на годината до 5 август по българските пътища. Превозвачите са санкционирани, казаха от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в отговор на запитване на “24 часа”.

2179 от проверените камиони са били технически неизправни. Сред нарушенията са претоварване, износени накладки и дискове, счупени стъкла. 1665 шофьори са управлявали, без да спазват времето за почивки (виж още в инфографиката).

Акция “гуми” ще продължи. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че след засилените проверки в сервизите за гуми часовете за смяната им са резервирани за месец напред.

На фона на над 89 000 камиона в България, от които 77 000 с международен лиценз, а 11 512 – за вътрешни превози, тези нарушения изглеждат малко. Само че са могли да станат причина за поредната трагедия и загубени животи на пътя.

Самата “Автомобилна администрация” признава, че

има спад в проверките

и това се дължи на недостиг на инспектори особено в областните отдели. Данните показват, че от 1 януари до 31 юли 2025 г. проверките на моторни превозни средства, извършващи превози на товари, са били 32 531, а за същия период на 2026 г. – 20 781, или с над 12 000 по-малко.

Като се има предвид, че Пътна полиция не проверява камионите, изобщо не може да се каже колко опасни тежкотоварни автомобила са минали между капките.

Транспортните фирми с лицензи за товарни превози са над 15 000, като 80 на сто от тях са с до 5 камиона. Може би тъкмо това обяснява предпочитанието към купуването на вече употребявани гуми.

Петко Ангелов, един от големите превозвачи, който има 800 камиона, коментира, че тези, които возят в чужбина, не могат да си позволят да карат с гуми втора ръка или с разкъсани и износени. Неговите шофьори прекарват само около 10% от времето за управление в България, останалото е в страните в Европа. Така че дори у нас контролът да е слаб, ако не в Австрия, където държавна фирма проверява гумите на влизане, то ще те проверят в Унгария, Германия, Франция или в Испания.

Казва, че на година плаща към 1 млн. евро за нови гуми. Ако вместо да дадеш 500 евро за нова гума, си принуден да платиш в Европа глоба от 1500 евро, сметката просто не излиза. В Германия санкцията за износени накладки е 25 000 евро, казва превозвачът.

Проблемът у нас, според него, е в състоянието на пътищата, защото дори да е нова, гума, минала през няколко дупки и неравности на магистралата, може да се повреди.

В петък министърът на транспорта Георги Пеев поиска от АПИ коригиран график за спиране на тировете при високи температури и стоп на хаоса при тези начинания, но пък беше категоричен към превозвачите: “Недопустимо е на пътя да излизат технически неизправни, претоварени камиони или такива с износени гуми. Това са потенциални убийци и бизнесът трябва да обърне сериозно внимание на тези пропуски. Нарушаването на забраните за изпреварване от тежкотоварни автомобили също води до опасни ситуации и създава предпоставки за сериозни инциденти”, каза министърът.

Браншът подкрепя засиления контрол. Според организациите големите международни превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози. Те заявиха готовност да съдействат на държавата за премахване на фирмите от сивия сектор, които хем застрашават безопасността, хем изкривяват конкуренцията.

Продажбата на гуми втора ръка е не в сивия, а направо в черния сектор. За този пазар няма статистика, защото обикновено подобни сервизи са в края на градовете, незабележими, казва Стоян Панчев, изпълнителен секретар на Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми. Внасят се

гуми, често събирани от сметища в Гърция и Италия

“Измиват ги, лъскат ги с вакса и стават като нови, имат грайфер, но не знаеш какво има вътре – може протекторът да се е разпаднал, телчетата да липсват и да гръмнат на пътя”, коментира Панчев.

Това обаче е коментар за най-ниския, евтин и крайно несигурен клас на пазара.

По негови наблюдения този сиво-черен сектор държи между 10 и 20% от пазара на гуми, търсенето се качва, когато има инфлация и цените се покачват. Те не се декларират, не им се плаща продуктова такса както при сериозните вносители.

Експертът пояснява, че стари гуми може да се слагат само на задната ос, на предната е задължително да са нови.

Цената на нова гума висок клас за камион може да е между 800 и 1000 евро, средният клас е към 500 евро, а ниският - внос от Китай, е между 300 и 400 евро.

Гума за камион за 60–100 евро или нова от същия размер за 250, 500, а понякога и над 800 евро? Разликата е достатъчно голяма, за да обясни защо употребяваните тежкотоварни гуми имат място на пазара.

В онлайн платформите постоянно се предлагат употребявани гуми за влекачи, ремаркета, автобуси и строителна техника. Част от тях са внесени от Германия, Италия, Нидерландия, Австрия и Швейцария. Други са свалени от камиони, които са разкомплектовани или са получили нов комплект, преди старите гуми да достигнат края на експлоатационния си ресурс.

Според международните търговски данни на Световната банка през 2024 г. България е внесла 45 536 употребявани пневматични гуми на декларирана стойност 1,31 млн. долара. През 2020 г. количеството е било 22 349 гуми за 895 хил. долара. Това означава увеличение на количеството с около 104%, а на декларираната стойност с около 46%.

Германия е най-големият източник за гуми втора ръка за България през 2024 г. – 32 851 гуми, или около 72% от общото количество. Следват Италия с 4211, Нидерландия с 3462, Швейцария с 1406 и Австрия с 2370 гуми.

Тази статистика обаче е за вноса на всички употребявани пневматични гуми, така че само от тези цифри не може да се твърди, че се е удвоил пазарът за втората ръка само за камиони.

Има още един факт, който променя картината. През 2024 г. България е изнесла 311 667 употребявани гуми на стойност около 1,84 млн. долара. Само за Грузия са изпратени 278 098 гуми, а други 30 140 са изнесени за Киргизстан. Това означава, че страната ни

не е само краен пазар за употребявани гуми,

а и че участва в регионална търговия с такива стоки.

Цената на тежкотоварната гума зависи не само от размера. Значение имат марката, моделът, предназначението: за управляваща или задвижваща ос или ремарке, товарният и скоростният индекс, годината на производство и дълбочината на протектора.

При употребяваните гуми обаче се добавят неизвестни – предишното натоварване, начинът на съхранение, извършваните ремонти, евентуално каране с недостатъчно налягане и възможни вътрешни повреди.

У нас процъфтява цял един пазар на втора употреба,

до който прибягват малките превозвачи

Един от широко използваните размери за влекачи е 315/70 R22.5. Проверка на текущи онлайн предложения показва, че новите гуми от този размер могат да имат много широк ценови диапазон. Например в български сайт към момента се предлагат с цени от около 483 евро до над 800 евро за брой с ДДС.

При размер 385/65 R22.5 картината е сходна – предлагат се за 507,99 евро, други модели достигат над 780 евро.

При употребяваните гуми

разликата е още по-голяма

За цяла композиция цените съвсем не са за пренебрегване. Например комплект от 12 гуми за двуосен влекач с триосно полуремарке би струвал 960 евро. Но ако гумите са чисто нови, цената е вече 3300 евро. Разликата е 2340 евро. А и това не са най-скъпите гуми, има и по 720 евро на брой и с тях комплектът би струвал 8640 евро, или 7680 евро повече, отколкото втората употреба.

Само дето ако употребяваната гума има само малка част от оставащия ресурс на новата, тя може да се окаже по-скъпа на изминат километър. При преждевременна повреда първоначалната икономия направо може да изчезне.

При тежкотоварния автомобил гумата

работи под голямо натоварване,

при висока температура и при значителен годишен пробег. Повредата не означава само разход за нова гума, а може да доведе до престой, пропусната доставка, повреда по автомобила или ремаркето и при определени обстоятелства - до инцидент.

Има и разлика при разхода на гориво, макар че той се натрупва постепенно. При употребявана гума неравномерното износване, деформацията или неправилното налягане могат да влошат поведението на автомобила и горивната ефективност.

Затова при камион, който изминава десетки или стотици хиляди километри годишно, сравнението само на покупната цена може да бъде подвеждащо.

Пазарът на гумите втора ръка се разделя на няколко нива. В единия край са най-евтините употребявани гуми с малък остатъчен протектор. Следват по-запазените от известни марки, а между тях и новите премиум продукти стоят регенерираните гуми и вносът в Европа на нови гуми от трети страни, чиито цени се доближават до тези втора ръка.

В горния край са новите премиум гуми, при които

се плаща не само за продукта, но и за характеристики,

очакван пробег, гаранция и възможност за последващо регрувиране или регенериране.

Затова въпросът дали една употребявана гума е изгодна, няма универсален отговор.

За ремарке, което се използва сравнително рядко и изминава малък пробег, запазена употребявана гума може да бъде икономически оправдан избор.

За влекач, който всяка седмица изминава хиляди километри по международни маршрути, по-важни могат да се окажат предвидимият пробег, разходът на гориво, състоянието на скелета на гумата и рискът от непланиран престой.

Употребявана и регенерирана - това не е едно и също нещо

Употребяваната гума е била монтирана на превозно средство и се продава с част от първоначалния ѝ протектор. Тя може да е сравнително малко използвана, но може и да е изминала голям пробег.

Регенерираната гума използва стар каркас (скелета на гумата), който преминава през процес на проверка, и едва тогава върху него се поставя нов протектор.

За регенерираните гуми за товарни автомобили и техните ремаркета съществува Правило №109 на ООН, което определя изискванията за одобряването им за търговски превозни средства и техните ремаркета.

Това е съществена разлика. При употребяваната гума купувачът придобива вече използван продукт. При регенерираната каркасът е използван, но протекторът е възстановен чрез производствен процес. И при двата вида обаче състоянието на скелета на гумата е критично.

Има и трета операция – повторното нарязване на протектора, известно като регрувинг. При подходящи гуми част от материала под първоначалните канали позволява шарката да бъде възстановена преди достигането на края на експлоатационния ресурс. Това трябва да се извършва само при гуми, предназначени за регрувинг, и от специалист.

Michelin посочва, че при подходящи товарни гуми регрувингът може да увеличи потенциалния пробег с до 25%. Това са данни на производителя и не трябва да се приемат като универсална стойност за всички марки и модели. Освен това при случайно закупена употребявана гума купувачът често не знае какво точно е правено по нея.

Новите бюджетни продукти променят избора

Докато в миналото сравнението често е било между евтина употребявана гума и скъпа нова, днес между тях има все по-широк сегмент от нови бюджетни гуми.

По данни на Tyres Europe вносът на нови гуми за камиони и автобуси в ЕС-27 и Великобритания от неевропейски пазари е нараснал с почти 10% през първите 11 месеца на 2025 г. Доставките от Тайланд и Виетнам са нараснали с 16%, а двете държави заедно представляват близо 57% от този внос. Това разширява предлагането на пазара и може да промени избора на превозвачите.

Когато употребявана гума от известна марка струва 120–150 евро, а нов бюджетен модел може да бъде намерен за около 250–300 евро, разликата вече не е толкова голяма. Срещу допълнителната сума купувачът получава нов продукт, пълна дълбочина на протектора и гаранция от производителя.

Новите гуми от трети страни обаче не са еднакви като характеристики и качество. Цената сама по себе си не е достатъчна за оценка.Наличието на евтини нови продукти поставя ценови натиск върху вносителите на гуми втора ръка. Ако една употребявана гума се доближи прекалено много до цената на нова бюджетна, икономическият смисъл от покупката ѝ намалява.