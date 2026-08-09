Родители плащат изкуствен интелект да пише домашните, страхуват се децата им да не изостанат

Родителите са все по-склонни да плащат за абонаменти за инструменти с изкуствен интелект (ИИ), които децата им използват за училищни задачи. Причината е най-вече страхът, че връстниците им вече използват подобни технологии и детето им може да изостане. Това показва изследване на учени от Университета в Кьолн, Университета на Чикаго и Университета „Бокони", публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), цитирано от Phys.org.

В проучването са участвали около 2000 родители от САЩ, Канада и Великобритания, които имат поне едно дете на възраст между 13 и 18 години. Те са посочили каква максимална сума биха платили за тримесечен премиум абонамент за ИИ инструмент, който детето им да използва за училищни задачи, предава БТА.

Оказва се, че колкото повече родители смятат, че учениците използват ИИ за домашните си, толкова по-голяма е готовността им да плащат. При всеки 10 процентни пункта увеличение на предполагаемия дял на учениците, използващи ИИ, готовността за плащане нараства средно с 1,83 долара.

Ако например делът на учениците, използващи ИИ, се увеличи от 20 на 80%, готовността на родителите да плащат за абонамент нараства с повече от 60%, или с около 11 долара. За близо една пета от родителите основният мотив е опасението, че детето им ще изостане от връстниците си, ако не разполага с подобен инструмент.

Изследователите са дали на част от участниците и информация за възможните дългосрочни рискове от използването на ИИ в образованието. Те са били запознати и с резултати от предишно изследване, според което ученици, упражнявали се с GPT-4, впоследствие са се представили по-слабо на тестове, решавани без помощта на изкуствен интелект.

Тази информация е променила отношението на родителите към използването на технологията, но почти не е повлияла на готовността им да плащат за абонамент. За сметка на това подкрепата за въвеждането на училищни правила и ограничения за използването на ИИ е нараснала от 44 на 57%.

Според ръководителя на изследването Кристофър Рот резултатите показват, че социалният натиск може да ускори разпространението на нови технологии, дори когато дългосрочните последици от тях все още не са напълно изяснени.