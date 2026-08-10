Grand Hotel Millennium Sofia получи две престижни отличия от Wine Spectator – едно от най-авторитетните международни издания в света на виното. В тазгодишното издание на Restaurant Awards два от ресторантите на хотела – Mediterra Restaurant & Wine Bar и Spectrum Restaurant – бяха отличени с Best of Award of Excellence, признание, което се присъжда на ресторанти с изключителни винени листи и последователна философия при тяхното изграждане.

Наградите на Wine Spectator съществуват от 1981 г. и днес се смятат за световен еталон при оценяването на ресторантьорските винени листи. През 2026 г. журито отличи над 4000 ресторанта от 87 държави, но само малка част от тях получават категорията Best of Award of Excellence. За да бъде удостоен с нея, един ресторант трябва да предлага минимум 350 винени селекции, да демонстрира широта на винените региони, дълбочина при водещите производители и ясна концепция, която допълва кухнята.

Валентин Рударски

За Mediterra Restaurant & Wine Bar това е второ поредно отличие – признание за последователността, с която ресторантът развива своята винена концепция. Винената листа, създадена от сомелиера Валентин Рударски, включва над 400 етикета и обединява емблематични винени региони като Франция, Италия и Испания с по-далечни дестинации като Напа Вали, Нова Зеландия и Израел. Подборът е изграден така, че всяко вино да намира естествено място в средиземноморската кухня на ресторанта, превръщайки винената листа в продължение на кулинарната концепция.

Димитър Нейчев

За Spectrum Restaurant отличието Best of Award of Excellence идва за първи път. Под ръководството на сомелиера Димитър Нейчев ресторантът изгражда винена листа с над 350 етикета, която съчетава класически европейски винени региони като Бургундия и Бордо с представители на Новия свят – от Напа Вали и Аржентина до Австралия, като отделя специално място и на подбрани български вина. Селекцията е създадена в синхрон с менюто на Spectrum и следва идеята всяко предложение да бъде естествено допълнение към гастрономическото преживяване.

С двете отличия Grand Hotel Millennium Sofia затвърждава позицията си като една от водещите гастрономически дестинации в България, където винената култура е неразделна част от цялостното преживяване. Признанието от Wine Spectator поставя Mediterra Restaurant & Wine Bar и Spectrum Restaurant сред ресторантите, които отговарят на най-високите международни стандарти за винена селекция и сомелиерско майсторство.