Какво се случва около комина, който често служи за ориентир на варненци

Централното отопление все по-често се утвърждава като ключов елемент от енергийния преход. Модерните топлофикационни системи вече не са само инфраструктура за доставка на топлина, а интелигентни енергийни мрежи, които съчетават ефективност, намаляване на въглеродните емисии, интегриране на възобновяеми източници и по-добро управление на ресурсите.

Един от примерите за такава трансформация в България е топлофикацията на морската столица, управлявана от „Веолия Енерджи Варна“. През 2026 г. тя навършва 40 години, но остава една от “най-младите” в страната ни. В енергийния сектор често я определят като “бутикова”. За близо две десетилетия, откакто се управлява от „Веолия”, компанията последователно модернизира системата чрез рехабилитация и подмяна на повече от 30% от мрежата, дигитализация на процесите и услугите, внедряване на технологии за по-чиста и устойчива енергия.

Дигитализация оптимизира потреблението

Дружеството инвестира основно в подмяната на остарелите топлопроводи с предварително изолирани тръби, които намаляват топлинните загуби и повишават ефективността. Това е и едно от най-сериозните предизвикателства пред топлофикационно дружество, предвид съществуващите регулации, ниската норма на възвръщаемост на инвестициите и координацията с местното градско управление.

Инвестициите в клиентските услуги все пак компенсират трудностите с работата на терен. 100% от абонатните станции вече са дигитализирани и позволяват дистанционен мониторинг и управление, както и оптимизация на потреблението. Това дава възможност на „Веолия Енерджи Варна” да бъде по-близо до клиентите и да реагира по-бързо при извънредни ситуации. Около 40% от сградите, използващи услугата отопление, са с хоризонтални инсталации, които осигуряват по-голям контрол на потребителите в сгради етажна собственост, по-ефективно управление на енергията и намаляване на загубите на енергия в общите части на сградите.

За 40-годишнината си „Веолия Енерджи Варна” се обърна към най-важните вдъхновители – децата от детски градини "Лястовичка " и "Синчец", да претворят с присъщата си чистота и неподправеност върху бял лист как си представят света на „Веолия“ (комина). Над 50 детски рисунки напомниха на служителите на дружеството защо има смисъл да правят всичко това всеки ден. По-важното е, че всички детски произведения включват и зеленото бъдеще, което вече живее в тяхното въображение.

Благодарение на високоефективната когенерация топлофикацията във Варна произвежда едновременно топлинна и електрическа енергия, като оптимизира използването на горивото и намаляването на карбоновия отпечатък. В резултат на това от процеса на производство на топлинна и електрическа eнергия и през преноса и разпределението на топлинна енергия до клиентите компанията пести около 18% първично гориво и съответното количество въглеродни емисии годишно.

Енергията на бъдещето

За съвременната устойчива топлофикация е важно с каква енергия ще се захранва. Във Варна решението е класическо - природен газ, който в момента и Европейската комисия приема като утвърден енергиен източник в енергийния преход. Компанията инвестира в модернизацията на производството, което в момента е максимално ефективно - когенерацията произвежда над 4 гигаватчаса електроенергия за 5 гигаватчаса топлинна енергия.

„Веолия Енерджи Варна“ следи иновациите в енергийния сектор, включително и вече внедрените работещи решения на „Веолия” в Централна и Източна Европа. Към момента е в процес на развитие на няколко стратегически проекта за интеграция на възобновяеми източници и решения, базирани на изкуствен интелект, за подобряването на системите за управление.

Преходът към нисковъглеродна енергийна система изисква нови решения и разнообразяване на енергийните източници и „Веолия Енерджи Варна“ е насочила фокуса си и към проекти за интегриране на геотермална енергия, фотоволтаични мощности, използване на отпадната топлина от дейта центрове.

Оползотворяването на отпадната топлина от дейта центрове е решение, което „Веолия” вече прилага широко в останалите държави, в които оперира.

Регионът на Варна има потенциал и за развитие на геотермални решения благодарение на минералните извори. Интегрирането на различни енергийни източници ще допринесе за създаването на по-гъвкава, надеждна и устойчива система за отопление.

Стойност за града, грижа за природата

Устойчивото развитие не се измерва само с намаляване на въглеродните емисии. То включва и отговорно отношение към природата и създаване на баланс между индустриалните дейности и градската среда.

Обектите на „Веолия“ в България, сред които топлофикацията на морската столица, постепенно се превръщат в защитени пространства за местното биоразнообразие. Във Варна терените около топлофикационните съоръжения са своеобразни овощни градини с хотели за насекоми, цветни кътчета с уникални видове орхидеи и други растения, семейство щъкащи патета.

Измерител на ефективното управление ≈18% спестено първично гориво благодарение на високоефективната когенерация

100% дигитализирани абонатни станции с дистанционен мониторинг

≈40% от сградите, ползващи отопление са с хоризонтални инсталации

84% от сградите, ползващи услугата битово-гореща вода са с подменени битови инсталации за гореща вода

Примерът на Варна показва, че модерната топлофикация може да бъде много повече от доставчик на топла вода и парно. Тя може да бъде част от визията за устойчив град – с ефективна енергийна инфраструктура, иновации, по-чист въздух и грижа за природата.

В условията на климатични промени и преход към нисковъглеродна икономика този модел ще бъде все по-важен – защото бъдещето на енергията е не само в производството ѝ, а в отговорното ѝ използване.