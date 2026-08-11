Фалира германски производител на "пиано лак" покритието в колите

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Европейските автомобилни марки ще трябва да намерят друг доставчик на пластмасови части с т.нар. "пиано лак" покритие в салона. В края на юли Karl Hess GmbH & Co. KG, известна още като Hess Plastics, подаде молба за обявяване в несъстоятелност в регионалния съд в Зиген, съобщава Bild.

75-годишната компания фалира, защото броят на поръчките непрекъснато намалява през последните години. Заводът в Нойнкирхен, в югозападна Германия, е с 550 служители.

Повече от половината работни места ще бъдат съкратени като част от плана за преструктуриране, след като автомобилната индустрия, която представлява три четвърти от приходите на компанията, започна да намалява поръчките.

В момента се търсят инвеститори, които да налеят пари в компанията, но все по-малко са желаещите да поемат рискове в автомобилната индустрия. Hess Plastics е работила за Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и Volvo.