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ББР предлага на БНБ три кандидатури за изпълнителен директор на банката advertorial icon

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Българската банка за развитие приключи първата открита конкурсна процедура за избор на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката. Конкурсът бе проведен по предварително обявени критерии в съответствие със Закона за кредитните институции, приложимата национална и европейска нормативна уредба и вътрешните правила на банката, които отразяват одитни препоръки на Сметната палата.

На Българската народна банка се предлагат три кандидатури за регулаторна оценка и предварително одобрение съгласно Закона за кредитните институции.

Предложените кандидати са Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.

Ангел Найденов има над 30 години опит в банковия и финансовия сектор, включително дългогодишен управленски опит. Професионалната му експертиза обхваща управление на банкови структури и екипи, кредитиране и работа с корпоративни клиенти и малки и средни предприятия, финансово-счетоводна дейност. Магистър е по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

Костадин Каранлъков притежава над 30 години опит в банковия сектор, значителна част от който на ръководни позиции. Професионалната му експертиза обхваща управление кредитиране, банково обслужване и организация на работни процеси и взаимоотношения с клиенти. Има магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

Надя Кошинска има над 30 години опит в банковия и финансовия сектор, включително на висши ръководни позиции. Професионалната ѝ експертиза обхваща корпоративното банкиране, кредитирането на малки и средни предприятия и управлението на кредитни портфейли. Има опит като член на управителни и надзорни органи на кредитни институции. Магистър е по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

В срока за кандидатстване в конкурса постъпиха 27 кандидатури на специалисти с управленски и експертен опит в банковия, финансовия, корпоративния и публичния сектор. Високият интерес и силната конкуренция в процедурата потвърждават значимата роля на Българската банка за развитие и доверието в открития и конкурентен подход при подбора на нейното ръководство.

Провеждането на първата открита конкурсна процедура за избор на изпълнителен директор е стъпка към утвърждаването на прозрачен, публичен и конкурентен подход при подбора на управленския състав на Българската банка за развитие.

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