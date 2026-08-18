Техногуру: електротехници и водопроводчици ще са новите милионери

В епохата на изкуствения интелект квалифицираният физически труд става най-търсен за изграждането на центрове за данни

Компании се надпреварват да наемат хиляди, предлагат им 6-цифрени заплати

Висшето образование не е единственият път към успеха. В ерата на изкуствения интелект електротехниците, водопроводчиците и механиците биха могли да се окажат по-ценни от хората с традиционни дипломи. Това заяви наскоро изпълнителният директор на “Нвидия” (Nvidia) Дженсън Хуанг и предизвика глобална дискусия.

В разговор с британски журналисти Хуанг изрази мнение, че следващото поколение американски милионери ще се състои от водопроводчици и електротехници, тъй като в новия свят на труда ще има нужда от стотици хиляди такива специалисти. На представителите на поколението Z постоянно се внушава, че шансовете им за намиране на работа са малки, тъй като изкуственият интелект застрашава работните места за хора без опит. В действителност обаче, убеден е Хуанг, за младите съществуват хиляди възможности за работа благодарение на бурното развитие на центровете за данни. Нужно е единствено да имат желание да се обучават за занаятчийски професии. “Ако сте електротехник, водопроводчик или дърводелец – ще имаме нужда от стотици хиляди такива работници, за да изградим всички тези заводи”, заяви техногуруто пред британската телевизия Channel 4 News.

Дженсън Хуанг ръководи най-скъпата технологична компания в света, която е специализирана в производството на чипове за разработване на изкуствен интелект. Техноконгломератът вече е създал позиции за квалифицирани специалисти, работещи с ръцете си, на които те

ще получават 6-цифрени годишни заплати, а истинската битка за таланти в следващите години ще се разиграва именно на това поле

Като потвърждение в практиката Майк Роу – телевизионен водещ, известен с предаването Dirty Jobs, се е срещнал с трима електротехници на възраст под 30 години, които печелят между 240 000 и 280 000 долара годишно в център за данни в Тексас. Те нямат студентски заеми и редовно получават предложения за работа от други компании.

“Секторът на квалифицираните занаяти във всяка икономика ще преживее бум”, категоричен е магнатът от Nvidia. Призивът му за повече електротехници и водопроводчици съвпада с по-широкото му виждане, че следващата вълна от възможности се крие във физическия аспект на технологиите, а не в софтуера.

Според в. “Ню Йорк Таймс” компании като Meta, Google и гиганта в управлението на активи BlackRock са инвестирали общо 265 милиона долара или повече в обучение на квалифицирани кадри, за да си осигурят необходимия персонал за изграждането и експлоатацията на мащабни съоръжения за изкуствен интелект. Причината е, че експлоатацията на големи компютърни центрове за данни изисква не само ИТ инженери за поддръжка на сървърите, но и множество дърводелци и монтажници на метални конструкции за изграждането на сградите, електротехници за инсталиране на електрооборудването и водопроводчици за работа по охладителните системи.

Meta инвестира 115 милиона долара в своята програма за професионално обучение

America's Workforce Academy, която ще подготвя електротехници, заварчици, водопроводчици, техници по оптични мрежи и други квалифицирани специалисти. Компанията на Марк Зукърбърг ще покрива таксите за обучение, разходите за сертифициране и транспорта, ще изплаща заплати на участниците и ще гарантира заетост на завършилите – предимно на строителните обекти на Meta. Целта е през първата година да бъдат обучени няколко хиляди души.

BlackRock също ще предостави 100 милиона долара в рамките на пет години за инициативата Future Builders (“Строители на бъдещето”), като планира

да подпомогне обучението и наемането на работа на 50 000 души за професии като електроинженери,

заварчици, водопроводчици и техници на системи за отопление, вентилация и климатизация.

Анализ, публикуван през юли 2026 г. от сайта за търсене на работа Indeed, потвърждава засиленото търсене на кадри за тези позиции. Броят на обявите за работа, съдържащи термините data center (център за данни) в заглавието или описанието на позицията, се е увеличил повече от два пъти през последните две години. Това е в контраст с факта, че общият брой на обявите за работа в САЩ е намалял с около 12% за същия период, а броят на работните места в технологичния сектор (изключвайки споменатите по-горе позиции) е спаднал с 6%.

Този ръст на свободните работни места се дължи на мащабни инвестиции в инфраструктура за изчисления с изкуствен интелект в световен мащаб. Meta сключи партньорство с BlackRock за създаване на съвместно предприятие, което ще разработва и притежава изчислителен център с мощност 1 GW в Ел Пасо, Тексас. Очаква се проектът да създаде хиляди работни места за квалифицирани кадри. Според наличната информация “Нвидия” е наемател по договор на стойност до 50,2 милиарда долара за планирания от компанията Hut 8 център с мощност 1 GW в Тексас. Предвижда се съоръжението на Hut 8

да помещава стотици хиляди чипове за изкуствен интелект

Според медии в САЩ компанията на Хуанг води преговори за осигуряване на финансиране в размер на около 250 милиарда долара, което да позволи на OpenAI да наеме съоръжение с мощност 10 GW, разработвано от SB Energy (дъщерно дружество на SoftBank) в южната част на щата Охайо. Гигантът обмислял и предоставянето на допълнително финансиране от 350 милиарда долара за чиповете за изкуствен интелект, които ще бъдат инсталирани в обекта. Но преговорите продължават и съществува вероятност споразумението да не бъде финализирано. Общата стойност на проекта, включваща самото съоръжение и чиповете, може да надхвърли 500 милиарда долара. Ако бъде реализиран, той ще се превърне в един от най-големите центрове за изчисления с изкуствен интелект в света. Огромни по мащаб проекти са в етап на реализация и извън САЩ – в Китай, Япония, Южна Корея, Бразилия.

Според доклад на консултантската компания “Макензи” в периода между 2023 и 2030 г. само в САЩ ще има нужда от допълнително 130 000 квалифицирани електротехници, както и от 240 000 строителни работници и 150 000 технически ръководители.

Капиталовите разходи на най-големите технологични фирми в страната биха могли да достигнат около 700 милиарда долара тази година, до голяма степен обусловени от ангажименти за изграждане на центрове за данни и друга инфраструктура, необходима за обучение, внедряване и поддръжка на модели с изкуствен интелект. В световен мащаб бумът на центровете за данни би могъл да генерира почти 7 трилиона долара инвестиции до края на десетилетието, ако компаниите успеят да отговорят на търсенето, сочи “Макензи”.

Строителният бум обаче не води единствено до създаване на работни места. Изграждането на съоръжения, консумиращи големи количества електроенергия и вода в близост до жилищни райони, поражда и конфликти с местните жители заради шума, топлинните емисии, промените в ландшафта, въпросите на безопасността и разходите за ток. Освен това се отбелязва, че макар по време на строителството да са необходими хиляди работници, не е сигурно дали същото ниво на заетост ще се запази и след завършването на обектите. Затова и експертите по пазара на труда отсега се питат какво ще се случи с цялата тази армия от квалифицирани кадри, когато постоянните работни места отново станат ограничени. Възниква още един проблем – този внезапен бум на търсенето на хора с определен занаят води до липсата на работна ръка в други сектори.

Някои бизнес лидери като изпълнителния директор на “Форд” Джим Фарли предупреждават, че изкуственият интелект заличава възможностите за начални позиции в сферата на умствения труд – точно в момент, когато образователната система продължава да насочва учениците към придобиване на висше образование с четиригодишен курс на обучение.

“Има повече от един път към “американската мечта”, но цялата ни образователна система е фокусирана върху четиригодишното висше образование - смята Фарли. - Наемането на служители на начални позиции в технологични компании е спаднало с 50% от 2019 г. насам. Изкуственият интелект ще замени буквално половината от всички служители, заети с умствен труд, в САЩ. Дали наистина искаме всичките ни деца да поемат по този път?”