След като ракетата й се разби на Луната, "СпейсЕкс" катастрофира и на борсата

Телескоп в Чили откри следи от натрий и литий в огромния облак от лунен прах след удара

Телескоп в Чили е заснел следи от удара на частта от ракетата на “СпейсЕкс”, която миналата седмица се разби в Луната с умопомрачителната скорост от 8690 км/ч. Големият телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория (ESO) е засякъл т.нар. спектрални линии, които представляват цветна проява на натриев и литиев газ в облака от лунен прах, който вероятно се е бил вдигнал вследствие на катастрофата.

Тези химически отпечатъци са били видими в продължение на пет до десет минути. Според астронома Карл Шмидт от Центъра за космическа физика към Бостънския университет размерът на облака е бил няколко десетки километра. Бенджамин Фернандо от американската Национална лаборатория “Лос Аламос” в Ню Мексико заяви по-рано, че сблъсъкът може да предостави

ценни данни за бъдещи сеизмични експерименти,

както и за оценка на опасностите от удари с изкуствени космически отпадъци. НАСА се надява скоро да установи трайно човешко присъствие на Луната, поради което е от решаващо значение да се разбере по-добре феноменът на космическите отпадъци в лунната орбита.

Ударът се е случил в близост до границата между осветената и неосветената страна на нашия естествен спътник, известна като терминатор. Подобно на предишни обекти, които са се сблъскали с Луната, парчето от ракетата на Илон Мъск е вдигнало облак от лунен прах, който за кратко е бил осветен от слънчевата светлина, но е бил трудно забележим с невъоръжено око.

Многобройни спътници са се намирали в орбита около Луната, но нито един от тях не е бил на правилното място в правилния момент, за да стане свидетел на катастрофата, която се случи около 6:35 ч миналата сряда. Частта от ракетата е била висока колкото пететажна сграда и е тежала четири тона.

НАСА и нейната сонда Lunar Reconnaissance Orbiter, както и южнокорейската Pathfinder Lunar Orbiter планират да заснемат мястото след сблъсъка, което може да покаже останките от ракетата. Обаче ще отнеме дни, докато тази информация бъде получена.

Въпреки това начинът, по който облакът от сблъсъка е взаимодействал със слънчевата светлина, позволява на астрономите да съберат някои улики за неговия състав. Смята се, че натриевият газ произхожда от лунната почва, докато следите от литий вероятно са дошли от самата част от ракетата.

“Това наблюдение не е съвършено и анализът е много приблизителен, но исках бързо да споделя някои данни, а с времето ще знаем повече детайли около инцидента”, каза Шмидт.

Астрофизичката д-р Сара Уеб от университета “Суинбърн” заяви, че огромната сила на сблъсъка би издълбала нов кратер на лунната повърхност, който вероятно е

с диаметър приблизително 20 метра и дълбочина 5 метра

“Очакваше се да се образува огромен облак, но това, което не очаквахме, беше колко трудно ще бъде да наблюдаваме този удар. Имахме множество телескопи и хора, които наблюдаваха Луната, но никой не успя да заснеме ясни изображения или кадри от самия сблъсък”, оплака се тя.

През януари 2025 г. ракетата “Фалкон 9” на “СпейсЕкс” излетя с два лунни апарата на борда. Нейната основна носеща част, наречена ускорител, се върна обратно на Земята, но горната с двигателя остана в Космоса, за да изтласка апаратите към Луната. Именно тя се сблъска с нейната повърхност, като преди това месеци наред беше космически боклук. Повърхността на Луната редовно понася сблъсъци с естествени космически тела, но подобни удари от изкуствено създадени от човека обекти са много редки.

Катастрофата съвпадна и с една особено неприятна финансова седмица за “СпейсЕкс” на Земята. В деня на удара акциите на компанията поевтиняха с 13,6%, след като инвеститорите реагираха негативно на първия ѝ тримесечен отчет като публично дружество. Така акциите заличиха голяма част от поскъпването си от предишния ден и паднаха под цената от 135 долара, на която бяха предложени на първоначалното публично предлагане.

Общите резултати на компанията на Мъск на пръв поглед бяха по-добри от очакваното. Оказва се, че приходите ѝ са били скочили с 92% до 7,81 млрд. долара при прогноза на анализаторите за около 6,93% млрд., а загубите са били по-малки от очакваното.

Инвеститорите обаче бяха обезпокоени от разходите на компанията. Капиталовите инвестиции на “СпейсЕкс” са се увеличили 6 пъти и са

достигнали 18,4 млрд. долара само през второто тримесечие на годината

Голяма част от средствата са били насочени към изкуствения интелект, което предизвика опасения дали огромните разходи ще се превърнат достатъчно бързо в печалба.

Необичайното съвпадение между борсовия срив на “СпейсЕкс” и катастрофата на Луната не убегна на икономическите анализатори.

“Част от ракетата на “СпейсЕкс”, която се разбива в Луната, вероятно е добра метафора за поевтиняването на цената на акциите”, коментира в деня на сблъсъка Крис Бошамп, главен пазарен анализатор в инвестиционната и търговска платформа IG.

Подобна връзка направи и директорът на инвестиционната платформа AJ Bell Ръс Моулд.

“Фактът, че ракета на “СпейсЕкс” се разби в Луната само часове след публикуването на първия тримесечен отчет на компанията, изглежда почти прекалено уместен”, посочи той.

Основният двигател на приходите на “СпейсЕкс” продължава да бъде сателитната интернет мрежа “Старлинк”. Според Бошамп тя се представя добре, но компанията трябва да покаже на инвеститорите значително по-сигурен път към устойчивата рентабилност, ако иска да върне доверието им.