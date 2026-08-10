Инвеститорите на дребно за първи път продадоха акции на „СпейсЕкс”

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Инвеститорите на дребно, които в продължение на седмици подкрепяха акциите на „СпейсЕкс“ (SpaceX) след първичното публично предлагане на компанията, за първи път се превърнаха в нетни продавачи. Това се случи в петък миналата седмица, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на „Ванда Рисърч“ (Vanda Research) на 7 август индивидуалните инвеститори са реализирали нетни продажби за 4,5 млн. долара. Това е първият ден с отрицателен нетен поток, откакто компанията дебютира на борсата на 12 юни.

„Преминаването от постоянни нетни покупки към продажби рядко е свързано с един катализатор - обикновено е комбинация от реализиране на печалба, умора от позиции и преоценка на съотношението риск-възнаграждение от страна на инвеститорите“, коментира Сам Норт, пазарен анализатор в „иТоро” (eToro).

По думите му търговията в петък е особено показателна, тъй като дребните инвеститори са започнали да продават именно в момент, когато акциите се възстановяват и се търгуват близо до цената на първичното публично предлагане.

„Това изглежда по-скоро като инвеститори, които използват възстановяването на цената, за да реализират част от печалбите си, отколкото като панически разпродажби“, посочи Норт.

За сравнение, най-големият дневен нетен приток към акциите на „СпейсЕкс“ достигна 144,6 млн. долара на 16 юни, което показва, че сегашният отлив остава сравнително ограничен.

Промяната в поведението на инвеститорите се случи само няколко дни след като те масово „купиха спада“ при поевтиняването на акциите с 13,6% на 5 август. Тогава нетните покупки бяха четвъртите по големина от борсовия дебют на компанията.

Акциите поевтиняха след публикуването на първия тримесечен отчет на „СпейсЕкс“ като публично търгувано дружество. Компанията отчете по-бърза възвръщаемост на инвестициите в изкуствен интелект, но сред инвеститорите останаха опасения доколко дълго печелившият бизнес със сателитната система „Старлинк“ (Starlink) ще може да финансира мащабните инвестиции в технологии с изкуствен интелект.

След първичното публично предлагане през юни акциите поскъпнаха с до 67 на сто над емисионната цена от 135 долара, преди да заличат цялото си повишение и през август да се търгуват с над 22 на сто под цената на дебюта.

От 16 юли насам книжата приключваха всяка борсова сесия под цената на първичното публично предлагане. В предварителната търговия днес те поскъпнаха с 2,4 на сто до 136,3 долара.