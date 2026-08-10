КЗП е направила над 14 500 проверки през периода на двойното обозначаване на цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила общо 14 535 проверки през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. Контролът е осъществяван на територията на цялата страна във физически търговски и туристически обекти, както и в електронни магазини и други онлайн места за търговия.

Проверките са обхващали наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляване, еднаквото и ясно изписване на двете цени, съответствието между обявената и начислената цена, както и икономическата обоснованост на установените увеличения.

За установените нарушения КЗП е съставила 1 121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер на 1 310 000 евро.

Най-често констатираните нарушения са свързани с липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер, вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги.

От 9 август 2026 г. задължителното двойно обозначаване на цените отпада и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро. Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но само с информационен характер и при условие че е недвусмислено ясно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, отбелязват от КЗП.

Отпадането на двойното обозначаване не означава прекратяване на контрола върху цените. В периода от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение на цените ще се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът ще се осъществява от КЗП.

При установено увеличение търговецът ще трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между повишението и конкретни обективни фактори, сред които увеличение на доставните или производствените разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия.

За икономически необосновано увеличение на цените от еднолични търговци и юридически лица е предвидена имуществена санкция до 100 000 евро. Когато нарушението засяга повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение ще се налага отделно наказание.

Променя се и съдържанието на публичния ценови портал. Освен индивидуалните продажни цени на дребно в него ще се публикуват данни за цените на едро и индикативната справедлива стойност на определени стоки.

Задължението за ежедневно публикуване и предоставяне на ценова информация ще се прилага за търговците с оборот над 25 млн. евро за предходната финансова година, а търговците под този праг ще могат да се включват доброволно.