Собственици на AMG съдят Mercedes заради изгаряния от логата на седалките

Mercedes-Benz е обект на колективен правнен иск от страна на двама собственици на скъпи коли на марката от спортната дивизия AMG. Обект на иска са металните декоративни емблеми с надпис AMG, монтирани върху облегалките на седалките.

Според ищците тези елементи се нагряват до нива, които застрашават физическото здраве на пътниците. В исковата молба се посочва, че под въздействието на външната температура или системите за подгряване, металните детайли достигат критични стойности. Един от клиентите е претърпял медицински констатирани изгаряния от първа и втора степен след директен контакт с емблемата. Към делото е приложено официално заключение от практикуващ дерматолог, според което термичното увреждане на тъканта съвпада напълно с контурите логото.

Лекарят потвърждава, че буквите AMG са били ясно разпознаваеми в структурата на самото изгаряне. Вторият ищец по делото съобщава за идентичен инцидент.

Защитата настоява, че елементите от интериора трябва да преминават през строги термични тестове, за да се избегнат рискове от нараняване.