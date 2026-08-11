Колко е справедливо да струва сиренето? Държавата изчисли - 8,05 евро, при 10% нагоре - проверка

Всяка търговска верига ще изчислява всеки ден сравнителната цена

Колко трябва да струва един килограм сирене в търговската верига, за да е справедлива цената му? Според новата формула на Министерството на икономиката цената на 10 август трябва да е 8,05 евро. Всяко отклонение с повече от 10% вече ще се счита за несправедливо и дори и да не е само по себе си нарушение, ще е основание за проверки на търговеца.

Изчислението на 8,05 евро за килограм направи “24 часа”, като следва формулата, описана в проект на методика за определяне на справедлива стойност. Тя беше публикувана за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Новото понятие “справедлива стойност” бе записано в промените на Закона за защита на потребителите, предложени от “Прогресивна България” и гласувани през юни. Целта е борба със спекулата и прозрачност на пазара.

Всички търговци на дребно с оборот над 25 млн. евро за предходната финансова година ще трябва всеки ден да изчисляват по тази формула справедливата цена за хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства от състава на голямата потребителска кошница, определяна от Комисията за защита на потребителите. Точният списък ще се определя тепърва със заповед на министъра на икономиката, но вероятно ще включва хляб – бял и “Добруджа”, брашно, ориз, бял боб, свинско и пилешко месо, кренвирши, прясно и кисело мляко, краве сирене, яйца, слънчогледово олио, домати, краставици, картофи, ябълки, лимони. Справедливата стойност на тези продукти, заедно с индивидуалните продажни цени, ще се пращат всяка сутрин до КЗП, която ще ги публикува на сайта kolkostruva.bg.

Формулата, вписана в проекта на методиката, включва две основни числа

- цената на едро в България и цените в група европейски държави, икономически сходни на нашата.

Първият компонент е наречен локална себестойност. Тя ще се определя от ежедневните данни за цените на едро у нас, публикувани от Държавната комисия за стокови борси и тържища, но без ДДС. Тъй като големите вериги обаче обикновено се договарят директно с производители или извършват директен внос и така си свалят доставните цени, ще се използва и коригиращ коефициент с данни на Евростат за международната търговия. Така се получава приблизителна доставна цена.

Към нея се прибавя и справедлив брутен марж. Тук влизат, на първо място, разходите на търговеца – за персонал, наем, ток, логистика, маргетинг, амортизация. До разработване на национален модел

ще се използва френски модел,

утвърден от Френската държавна обсерватория за формиране на цените и маржовете на хранителните продукти. Той определя 25% оперативни разходи за пресни меса, риба, плодове и зеленчуци. За млечни продукти и пакетирани меса на самообслужване – 17,5%, а за сухи храни и бакалия (олио, захар, брашно, консерви) – 15,5%. Заложени са още допустими размери на фира, липса и брак - между 1 и 5%. В брутния марж влиза и печалба за търговеца. Тя ще се изчислява спрямо средната печалба на европейските хранителни вериги, като към нея се добавя още един процент. Така например в момента средният оперативен марж е 2,8%, така че

за нормална печалба на родните търговци ще се счита 3,8%

За да се гарантира устойчивост на бизнеса в случай на икономически шокове в Европа, се въвежда минимален праг на печалба от 2%.

Вторият основен компонент е европейски ценови паритет. Това означава, че цените у нас ще се сравняват с цените в четири референтни държави - членки на ЕС – една с високи доходи, една с ниски доходи, една съседна държава и една с близък профил. За да се уеднаквят цените, тъй като те се влияят от нива на работни заплати, логистика, наеми и други фактори, се прилага индекс на ценовите равнища, който изчиства тези разлики.

Данните ще се взимат от Евростат,

от специализирани бази данни на международна агенция за ритейл мониторинг, както и обобщени от 3-те най-големи търговски вериги по пазарен дял в референтните държави.

Стойностите на отделните показатели ще се актуализират периодично - всеки месец или всяка година, за да се отразяват текущите пазарни процеси.

Така получените две числа – локална себестойност и европейски ценови паритет, се събират и се делят на две, за да се получи справедливата стойност. Тя ще се съпоставя само с най-евтиния продукт от дадена категория. Това ще е така нареченият котвен продукт.

Цената на котвения продукт също ще се декларира от търговеца на сайта kolkostruva. Ако той липсва на рафта, се взима следващият най-евтин наличен. Подава се и средна цена на всички останали продукти в тази категория, както и разликата между цената на котвения продукт и медианната цена. Тя се ползва, за да се предотвратява изкривяване на резултатите вследствие на единични продукти с необичайно високи цени – например премиум или биоартикули.

За да се гарантира съпоставимостта между отделните продукти,

са въведени единни критерии за качество

- за техническите характеристики, ценовият сегмент и мерните единици. Така трябва да се избегнат разлики заради продуктово позициониране или маркетингови характеристики. Всички сравнения се правят само на база цена за 1 кг или 1 литър.

Ако се върнем на сиренето - изчислението е направено като пример

от самото икономическо министерство, “24 часа” само актуализира във формулата данните за цените на едро към понеделник, 10 август. Тази цена е 6,19 евро за кг. А в използваните в примера данни разходите на търговеца по френския модел са фиксирани – 17,5%. Изчислена е печалба в размер на 22,8%, както и брак от 3,8%. Така локалната себестойност се получава в размер на 7,60 евро.

Министерството е изчислило европейския паритет на 8,50 евро, взимайки за средна цена в референтните европейски държави 9,20 евро със средно ДДС 7%. Така се получава справедливата цена за килограм бяло саламурено сирене за деня да е 8,05 евро.

От търговските вериги и от Сдружението за модерна търговия засега отказват да коментират методиката, тъй като проектът бе публикуван късно в петък.

Проверка на “24 часа” по магазините в София показа, че навсякъде има поне 2-3 вида бяло саламурено сирене, което е дори по-евтино от справедливите 8,05 евро за килограм, без да е в промоция. Но в същото време има още толкова, които са по-скъпи, повечето от тях попадат дори в категорията, която би трябвало да се провери - с разлика от над 10% спрямо справедливата цена. Само че винаги става дума за известни марки с традиционно присъствие на пазара и с високо качество. По-евтините са нови марки, неналожили се все още на пазара.