Добра новина за дизела - може да поевтинее, но с малко и за кратко (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Условието е поне геополитиката да е спокойна

В Италия пропищяха от горива, смесени с вода

Дизелът, който за сравнително кратко време поскъпна много и в момента е с цели 24 цента за литър по-скъп от бензина, може в краткосрочен план да поевтинее. Това обаче ще стане само ако геополитическата обстановка остане спокойна – тогава средната цена на обикновения дизел, който в момента струва 1,78 евро за литър, може да падне под 1,75, а дори и до около 1,74 до края на седмицата. Това прогнозира в понеделник Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

При трайно успокояване на геополитическата обстановка през есента е възможно цените

да се върнат до нивата от началото на лятото,

когато дизелът за кратко струваше около 1,50 евро за литър, каза той.

Точно в понеделник обаче световните пазари отбелязаха поредния ръст в цените на суровия петрол, след като иранските власти поставиха пред САЩ нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Това става независимо от преговорите между Иран и Оман относно корабоплаването през ключовия морски път.

Фючърсите на сорта “Брент”, който е референтен за европейския пазар, се повишиха с 1 на сто до 84 долара за барел рано сутринта в понеделник. Все пак обаче

цената продължава да е трайно под 90 долара

за разлика от април, май и част от юни, когато беше над 100 долара.

Според Хаджидимитров не трябва да се гледат само котировките на суровия нефт, тъй като проблемите специално при дизела са се натрупали и от други фактори. Много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол, които все по-често не достигат и се налага използването на по-скъпи видове.

Друг фактор е намаленият капацитет за преработка в Европа. По думите на експерта през последните 5 години на континента са затворени около 20 рафинерии. Това увеличава зависимостта от внос на готови горива.

“Аз имам чувството, че САЩ и Русия, които са крупни производители на петрол, нарочно правят така, че да държат цените възможно най-високи, защото печелят от това”, каза той.

Има и друго обстоятелство – вече почти една година у нас има забрана за износ на дизел и керосин, което кара рафинерията на “Лукойл” да намали производството им, а това също вдига цената за вътрешния пазар. Наскоро кабинетът препоръча на Народното събрание да отмени забраната, но

депутатите излязоха във ваканция, преди да стигнат до това решение.

Трайно по-скъпите горива в Европа вече водят и до зачестяване на измамите и влошаване на качеството. Италианските автосервизи например съобщават за необичайно увеличение на повредите през последните месеци, които според тях са причинени от гориво, разредено с вода.

Според италианската агенция Adnkronos автомонтьори от Рим твърдят, че никога не са регистрирали толкова много случаи на повреди на двигатели от замърсен бензин и дизел.

“Не помним подобно нещо. През последните шест месеца имахме повече такива подобни случаи, отколкото през предишните 50 години работа”, казва един от механиците.

Италианските власти вече разследват евентуални нередности във веригата за доставки. През юли финансовата полиция и митническата администрация конфискуваха над 23 милиона литра дизелово гориво в склад в провинция Ливорно, което не отговаря на необходимите стандарти поради прекомерно съдържание на вода.