Нокдаун за германската автомобилна индустрия

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Загуби за милиарди, затваряне на заводи и 140 000 застрашени работни места

Германската автомобилна индустрия преминава през невиждана криза, предизвикана от едновременния натиск на високите производствени разходи в Европа, софтуерното изоставане и загубата на пазарни позиции в Китай.

Данните за първото полугодие на 2026 г. показват трайна тенденция на свиване на маржовете на печалба при трите водещи концерна - Volkswagen Group, Mercedes-Benz и BMW Group. Основният катализатор на кризата е

сривът на продажбите в Китай, който традиционно носеше между 30 и 40% от глобалните им приходи

Загубата на пазарен дял там е пряка последица от бързата експанзия на местни производители като BYD и Geely, които контролират над 60% от вътрешния пазар на електромобили благодарение на по-ниски производствени разходи с около 25% спрямо европейските аналози.

Финансовите отчети ясно отразяват този негативен тренд и принудиха компаниите да ревизират надолу прогнозите си за печалба.

Оперативният марж на автомобилното подразделение на BMW спадна до 8,4% (при цел от 8-10%), а нетната печалба на Volkswagen за последното тримесечие отчете срив от 42% на годишна база. Най-сериозно е финансовото изражение при Mercedes-Benz, чиято оперативна печалба се сви с 26% поради намаленото търсене на най-луксозните им модели (S-класа и EQS).

Тези резултати рефлектираха директно върху капиталовите пазари, където акциите на Volkswagen отбелязаха спад от близо 30% в рамките на последните 12 месеца, а тези на BMW и Mercedes загубиха съответно 18% и 22% от стойността си, достигайки най-ниските си нива от пандемията насам.

Вълната от съкращения в сектора вече придобива конкретни цифрови изражения. Volkswagen планира да намали разходите си с 10 милиарда евро до края на годината, което включва потенциално затваряне на заводи в Германия и съкращаване на до 20 000 служители в администрацията и производството.

Хуманоидните роботи заемат все повече работни места.

BMW със съкращаване на 8000 служители предимно от мениджмънта в глобален мащаб има за цел

да генерира годишни спестявания от 1 милиард евро след 2028 г.

Доставчиците на компоненти първи усетиха свиването на поръчките. ZF Friedrichshafen потвърди план за съкращаване на 12 000 служители до 2028 г., а Continental разделя и оптимизира автомобилното си подразделение, което ще засегне около 7000 работни места по целия свят.

Допълнителен усложняващ фактор е въвеждането на наказателни мита от страна на Европейския съюз върху вносните китайски електромобили, които достигат до 35,3% в зависимост от производителя. Макар и целяща да защити европейския пазар, тази мярка има силно негативен ефект върху германските марки по две причини.

Пекин вече наложи реципрочни мита от 25% за внос на автомобили с големи двигатели (над 2,5 литра), което директно оскъпява и блокира германските премиум автомобили. Освен това компании като BMW и Volkswagen произвеждат част от електрическите си модели в Китай (например Mini Cooper EV и Cupra Tavascan) и сега

са принудени да плащат същите тези мита, за да ги внасят обратно на родния си европейски пазар,

което изтрива напълно маржа им от тези превозни средства.

Прогнозите на водещите браншови анализатори от CAR (Center Automotive Research) и асоциацията VDA за следващото десетилетие очертават сериозно свиване на германското автомобилно производство. Очаква се общият обем на произведените в Германия автомобили да се стабилизира на нива от около 3,8 милиона бройки годишно – значително под рекордните 5,6 милиона, регистрирани през 2017 г.

Каросериен цех в американския завод на BMW в Спартанбърг

До 2030 г. се предвижда общият брой на заетите в германския автосектор да намалее със 140 000 души (около 15% от сегашната работна ръка). Производителите ще пренасочат инвестициите си към локализиране на заводи в Северна Америка и Югоизточна Азия, където разходите за енергия и компоненти са устойчиво по-ниски, превръщайки германските централи предимно в развойни и софтуерни центрове с по-малък физически обем.