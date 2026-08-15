Евтините електрически коли са по-здрави

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Луксозните автомобили втора ръка дават дефекти в софтуера и окачването

Пазарът на употребявани електрически коли все още не може да заслужи доверието на потребителите, а мащабно проучване на британската компания Warranty Solutions Group (WSG) изкара драстични различия в надеждността на отделните модели.

Според официалните данни, публикувани в Daily Mail, експертите са анализирали над 2500 официални гаранционни спора за дефектирали електромобили в периода между май 2025 г. и април 2026 г.

Резултатите показват, че по-старите, по-луксозни и скъпи технологични флагмани на ток се повреждат в пъти по-често от непретенциозните малки градски коли.

На дъното на класацията по надеждност

се озовават марки, които традиционно се асоциират с технологичен прогрес

Пионерът в електрическата автомобилна индустрия Tesla има проблеми с по-старите си модели. 34,8 процента от собствениците на луксозния седан Tesla Model S от моделната 2014 година са били принудени да посетят сервиз за ремонт по време на гаранционния си период през изминалата година. Поддръжката на този модел също излиза солено, като средната цена за отстраняване на повредите възлиза на 1012 британски паунда.

34,8 процента от собствениците на луксозния седан Tesla Model S от 2014 година са били принудени да посетят сервиз за ремонт по време на гаранционния си период.

Не по-добро е положението и при големия SUV модел на американската марка - Tesla Model X, който също се нарежда сред най-проблемните возила с марж на повреди от 29,2%.

Mercedes-Benz също е подложен на остри критики заради своята електрическа гама EQ.

Особено разочароващ е семейният ван EQV,

който регистрира стряскащ процент на дефекти от 33,3%, докато неговият по-малък събрат в SUV сегмента - EQB, също разочарова с 25,7% повреди. В тази негативна група плътно ги следва и германският концерн Volkswagen с градския модел e-Up!, отчел 24,8% дефекти, което доказва, че дори по-простите концепции на европейските производители също не са застраховани от дефекти.

Много по-добре се представят именно по-евтините и масови електрически автомобили, които демонстрират добра издръжливост.

Само 130 паунда за ремонт

Победител в изследването на WSG е френският малък хечбек Renault Zoe, произвеждан в дългия период между 2012 и 2023 година. Едва 1,5% от собствениците на Zoe са имали необходимост да се възползват от гаранцията си за употребяван автомобил в рамките на изминалата година. Когато все пак се е стигало до технически проблем, неговото отстраняване е било изключително достъпно, струвайки на собствениците средно едва 130 паунда.

Друг ранен участник в електрификацията - BMW i3, също защитава честта на германското инженерство, като постига минимален процент на повреди от 2,2%.

По-новият и популярен SUV Tesla Model Y измива срама на компанията на Илон Мъск, заемайки пето място в списъка на най-надеждните коли с едва 3,3% засегнати собственици. Експертите обаче бързат да направят важното уточнение, че тези превозни средства са значително по-нови и

голяма част от тях все още се възползват от фабричните гаранции на производителя

Отлични резултати и стабилно представяне на вторичния пазар показват още достъпният MG ZS и ветеранът Nissan Leaf, които се доказват като сигурни инвестиции за купувачите с ограничен бюджет.

Скромният MG ZS също не създава големи грижи на собствениците си.

Най-големият страх на купувачите на електромобил втора ръка – батерията, се оказва, че почти никога не е причина за посещение в сервиза. Проблемите при по-старите коли на ток са концентрирани в неочаквани компоненти.

Най-големият проблем за съвременните електромобили

се оказват сложната бордова електроника и софтуерните системи

Статистиката сочи, че най-честият дефект е свързан с баналната, но досадна повреда в системата за централно заключване, която съставлява 4,29% от всички регистрирани случаи. Веднага след нея се нареждат дефектите в механизмите на задната врата и багажника с 3,6%, както и механично износените носачи на окачването с 2,9%, които страдат от голямото тегло на автомобилите.

Най-опасните и скъпи повреди на пазара са свързани със системата за зареждане на самата батерия. Ако това зарядно устройство на борда откаже, собствениците трябва да се подготвят за сериозен финансов удар, тъй като средната цена за този специфичен ремонт възлиза на колосалните 1882 паунда.