Украйна проведе мащабна либерализация на валутата си

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Украинската централна банка проведе най-мащабната либерализация на валутата на страната от 2022 г. насам. Целта е да се повиши доверието на бизнесите и инвеститорите.

Съгласно новите правила се предвижда голямо увеличаване на лимитите за закупуване на чуждестранна валута и теглене на пари от банковите сметки. Месечният лимит за закупуване на безналична чуждестранна валута, както и за инвестиции в благородни метали и чуждестранни ценни книжа, беше увеличен четирикратно, от 50 000 на 200 000 украински гривни (около 4450 долара).

Дневният лимит за теглене на пари в брой от сметки в Украйна и в чужбина беше удвоен до 200 000 гривни.Освен това месечният лимит за транзакции с карти, деноминирани в гривни, беше увеличен до 200 000 гривни.

Банката посочи, че мерките „няма да създадат рискове за стабилността на валутния пазар, предвид установените условия и внимателния анализ на всяка отделна мярка".