САЩ удължиха с 90 дни изключението от правилата за морски транспорт

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Правителството на САЩ удължи с 90 дни изключението от правилата за морски транспорт, за да гарантира доставките на ключови ресурси като бензин, дизелово гориво и соево масло, предаде ДПА и БТА.

Белият дом заяви, че мярката има за цел да подпомогне ключови отрасли и американските въоръжени сили. Високопоставен представител на правителството допълни, че новото временно преустановяване на действието на съответния закон ще влезе в сила на 17 август. Съгласно закона корабите, превозващи стоки между американски пристанища, могат да акостират в друго американско пристанище само ако плават под американски флаг. Досега това не беше възможно за чуждестранни кораби или беше възможно само в ограничени случаи.

В средата на март правителството първоначално беше преустановило действието на закона за срок от 60 дни.

Според източници от американското правителство настоящото удължаване се отнася изключително до плавателни съдове, превозващи стоки като бензин, дизелово гориво, суров петрол, мазут за отопление, втечнен природен газ, соево масло и торове.

Освен това министерството на отбраната на САЩ ще определя кои плавателни съдове попадат в обхвата на изключението.