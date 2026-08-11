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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23367427 www.24chasa.bg

Украйна вдигна лимита за купуване на чужда валута и теглене на пари

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снимка: pixabay

Украинската централна банка обяви най-мащабните мерки за либерализиране на валутния режим от началото на пълномащабното руско нахлуване в страната през февруари 2022 г., предаде Ройтерс. Мерките се взимат в опит да се повиши доверието на бизнеса и инвеститорите.

Новите правила, публикувани късно снощи, предвиждат значително увеличаване на лимитите за закупуване на чуждестранна валута и теглене на средства от украински банкови сметки.

Месечният лимит за закупуване на безналична чуждестранна валута, както и за инвестиции в благородни метали и чуждестранни ценни книжа, беше увеличен четирикратно, от 50 000 на 200 000 украински гривни (около 4450 долара).

Дневният лимит за теглене на пари в брой от сметки в Украйна и в чужбина беше удвоен до 200 000 гривни.

Освен това месечният лимит за транзакции с карти, деноминирани в гривни, беше увеличен до 200 000 гривни, съобщава БТА.

Банката посочи, че мерките „няма да създадат рискове за стабилността на валутния пазар, предвид установените условия и внимателния анализ на всяка отделна мярка“.

снимка: pixabay

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